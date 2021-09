April Benayoum : huit personnes jugées après des tweets antisémites contre Miss Provence

Les huit personnes qui avaient proféré des injures antisémites sur Twitter à l'encontre d'April Benayoum, Miss Provence, sont jugées ce mercredi 22 septembre. Elles risquent un an de prison et 45.000 euros d'amende.

Le 19 décembre 2020, lors de l'élection de Miss France, April Benayoum s'est présentée en évoquant les origines italo-israéliennes de son père. Sur Twitter, elle est alors devenue la cible de nombreux tweets antisémites.

Un comportement qui avait profondément choqué la classe politique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait vivement réagi sur ses réseaux sociaux, promettant des sanctions.

Je suis profondément choqué par la pluie d’insultes antisémites contre Miss Provence. Nous ne devons rien laisser passer. Honte à leurs auteurs. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 20, 2020

De son côté, April Benayoum avait expliqué ne pas avoir vu les tweets en direct mais avoir été informée par ses proches. Lors d'un entretien pour Var-Matin, celle qui a terminé première dauphine au concours de Miss France 2021, avait réagi à ces attaques : «Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me choque absolument pas».

Un an de prison et 45.000 euros d'amende

Quatre hommes et quatre femmes, âgés entre 20 et 60, sont jugés pour «injures publiques commises en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion». En effet, ces derniers sont auteurs d'une dizaine de tweets sur les plus de 500 qui ont visé April Benayoum le 19 décembre dernier.

Originaires des Bouches-du-Rhône, de Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise, de la Sarthe, de l’Ain, du Bas-Rhin et du Rhône, ils ont été placés en garde à vue dans une opération coordonnée par la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne (BRDP).