Coronavirus en France : le bilan de ce mercredi 22 septembre

La quatrième vague épidémique recule lentement. «On est en bonne voie», a estimé le ministre de la Santé. Le point quotidien sur l'épidémie de Covid en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

Les contaminations

Ce mercredi 22 septembre, 6.794 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 6.971.493 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

Le taux de positivité des tests est descendu à 1,4% (contre 2,6% début septembre).

Les hospitalisations

Le nombre des patients hospitalisé a baissé à 8.414 contre 8.594 la veille, avec 361 admissions. Ils étaient environ 11.000 début septembre.

Les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 68 nouveaux patients ces dernières 24 heures. Au total, on compte 1.656 malades dans ces services, contre 1.744 mardi et 2.294 au 1er septembre.

Les décès

En 24 heures, 59 personnes ont succombé au Covid à l'hôpital. Le bilan total s'élève à 116.309 morts depuis le début de l'épidémie, dont 89.494 à l'hôpital.

La vaccination

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 50.203.342 personnes ont reçu au moins une injection (soit 74,5% de la population totale) et 47.897.138 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 71% de la population totale.