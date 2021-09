Paris : les logements sociaux de la Samaritaine inaugurés dans le 1er arrondissement

La Samaritaine, qui a rouvert ses portes fin juin après plus de quinze ans de fermeture, héberge désormais près d’une centaine de familles. Inaugurés ce mercredi 22 septembre, 96 logements sociaux, du studio au 5 pièces, ont en effet pu être réalisés dans l’un des bâtiments du grand magasin, qui donne sur la rue de l’Arbre Sec (1er).

Une adresse en plein cœur de Paris, à deux pas du Louvre, pour des locataires – parmi lesquels un éboueur, une interprète ou encore une enseignante – qui n’auraient jamais pu se le permettre financièrement. C’est surtout une belle opération de rééquilibrage selon Ian Brossat, l’adjoint à la ville de Paris chargé du logement, qui se félicite que la part des logements sociaux dans le 1er arrondissement de Paris ait atteint «plus de 11 %».

«Il est rare qu'on réussisse à faire autant de logements sociaux en une seule opération, surtout dans un arrondissement aussi dense où les opportunités foncières sont extrêmement rares», a-t-il souligné, alors que cette opération représente 7.000 m2 de logements sociaux ainsi qu'une crèche de 80 lits.

Une autre opération symbolique dans le 16e

Ce jeudi 23 septembre, l’élu communiste doit également inaugurer un autre immeuble de logements sociaux, situé au 16 rue Duban (16e), devant le marché couvert de Passy, dans lequel «8 logements familiaux PLAI» ont été réalisés. Une autre opération symbolique selon Ian Brossat, qui rappelle qu'il y avait seulement «1 % de logements sociaux dans le 16e arrondissement de Paris en 2001».

«Aujourd'hui, dans le 16e, nous sommes à 7 % de logements financés et nous visons 10 % d'ici à la fin de la mandature», se félicite-t-il. A l'échelle parisienne, Ian Brossat se targue que la politique de la ville mise en place depuis 2001 a permis de créer «plus de 110.000 logements sociaux», passant leur part de 13 % à l'époque à 23 % aujourd'hui.

Et «la demande est toujours aussi forte», témoigne l'adjoint au logement, qui assure que «le temps d'attente moyen pour obtenir un logement social est de sept ans» à Paris. Plus de 250.000 personnes seraient d'ailleurs sur liste d'attente afin d'obtenir un appartement dans la capitale, composées à 50-50 d'habitants de Paris et d'ailleurs.