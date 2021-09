Arnaque au camping-car : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue sur Le Bon Coin ?

Fausse annonce en ligne et usurpation d’identité. Depuis quelques mois, une arnaque au camping-car sévit sur Le Bon Coin. Le préjudice serait estimé à au moins 1 million d’euros et aurait fait des dizaines de victimes. Quelle est cette nouvelle escroquerie ?

Ciblant les revendeurs spécialisés, cette arnaque consiste pour les malfrats à usurper l’identité de l’entreprise visée, puis à proposer des camping-cars d’occasion à des prix très attractifs sur le célèbre site de petites annonces en ligne.

Seulement voilà, une fois les arrhes versées, aucun acheteur n’a eu de véhicule en échange.

«Des gens sont venus nous demander où était leur camping-car. On leur a dit qu’on n’en avait pas», a en ce sens témoigné le demi-frère du gérant de la société Le Plaisir du Camping-car dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Depuis la publication de ce genre d'annonces, une quarantaine de plaintes ont été déposées par les acheteurs. Jean-Marie M. le gérant de la société de camping-cars a lui aussi porté plainte à la gendarmerie, à la police et auprès du procureur, avant d’écrire au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Justice.

«Je n’en peux plus !»

Et pour cause : c’est un véritable cauchemar que le gérant et ses proches vivent depuis quelques mois. Car non seulement victime des escrocs à l’origine de l’arnaque, l’homme est à présent devenu la cible des acheteurs floués.

Une banderole de menace de mort a été dressée devant les murs de son entreprise. Il affirme également recevoir une cinquantaine d’appels par jour.

A bout, le gérant de la société Le Plaisir du Camping-car, accompagné de son demi-frère, tentent de mener l’enquête. Ils ont trouvé trois autres sociétés de camping-cars françaises victimes de la même usurpation et sont persuadés que ce sont les mêmes escrocs qui se cachent derrière cette arnaque.