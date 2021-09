Lyon : Emmanuel Macron annonce la création d’un centre d’excellence dédié à la gastronomie française

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la création d’un centre d’excellence dédié à la gastronomie française lors de sa visite à Lyon.

C’est dimanche soir, lors du Dîner des Grands chefs à la préfecture du Rhône, événement qui a lieu tous les deux ans et qui réunit la crème de la gastronomie française, qu’Emmanuel Macron a annoncé la création de ce centre.

Aux côtés des plus grands cuisiniers français, dont Pierre Gagnaire, Alexandre Mazzia, Anne-Sophie Pic, Marc Veyrat, ou encore Mohammed Cheikh, gagnant de la dernière édition de Top Chef, le président a comparé cette future structure aux centres d’entraînement sportif des équipes de France : «je vais mettre d'accord les amateurs de rugby et les amateurs de football, c'est le Marcoussis de la cuisine et des métiers de la table, ou le Clairefontaine de ces métiers».

Soutenir le secteur de la restauration touché par la crise sanitaire

Elle aura pour objectif de «former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France», a expliqué le chef de l’Etat devant les quelque 200 invités. Il a également laissé entendre que ce futur centre pourrait voir le jour à Lyon, qu’il a qualifié «d’épicentre de cette excellence». Ce centre de formation permettrait donc à de jeunes chefs ou cuisiniers de préparer des concours comme celui du Meilleur Ouvrier de France ou à la course aux étoiles.

Emmanuel Macron se rend également ce lundi matin à la 20ème édition du Sirha, le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation, qui regroupe près de 4.000 exposants du secteur de la gastronomie. Une visite qui a aussi pour objectif de montrer la solidarité de l’Etat auprès des restaurateurs, qui ont été gravement touchés par la crise sanitaire, à cause des fermetures d’établissements pendant les confinements et plus récemment de l’instauration du pass sanitaire. Lors de ce dîner de gala, le président a par ailleurs remercié tous les chefs «d’avoir tenu» durant ces longs mois, et a célébré «l’art de vivre à la française».

Interrogé par des professionnels lors du Salon ce matin, notamment sur les questions du manque de main d’œuvre, de l’emploi et de la formation pour les jeunes, Emmanuel Macron a en outre confirmé que les pourboires payés par carte bancaire seront défiscalisés afin de donner plus de pouvoir d’achat aux salariés qui les percevront. Il a aussi encouragé la jeunesse à s’engager dans ces filières de l’hôtellerie restauration : «nous avons la possibilité, grâce à nos savoir-faire, et aux innovations qu’on va pouvoir mettre en œuvre, bâtir l’alimentation de 2030 ou 2040. Il y a de l’emploi, il y a du sens, ce sont des métiers d’avenir».

Le chef de l’Etat va poursuivre sa visite avec la cérémonie d’installation de l’académie de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à la cité internationale de Lyon.