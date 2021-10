Le gouvernement prévoit une réouverture des stations de ski sans pass sanitaire cet hiver

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État au tourisme a annoncé jeudi 30 octobre que les stations de ski rouvriront bel et bien cet hiver, sauf nouvelle flambée épidémique. Aucun pass sanitaire ne devrait être exigé. L’annonce a été faite en clôture du Congrès des Domaines skiables de France à Savoie Expo, à Chambéry.

Toutefois, si une dégradation de la situation sanitaire se présente dans les six mois, des restrictions seront envisagées dans les stations. Un projet de loi de vigilance sera présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain.

Une nouvelle attendue

«Ce que nous attendions le plus, c’était un engagement sur le fait que les remontées ouvriraient bien l’hiver prochain, c’est ce qui nous tenait, à nous, et à tous les amoureux du ski le plus à cœur», se félicite Laurent Reynaud délégué général de Domaines Skiables de France.

Des enjeux liés à la situation sanitaire et à la vaccination. «Plus de 80% des populations vaccinales sont vaccinées, les taux d’incidence redescendent un peu partout en dessous de 50 pour 100.000 et dans cette situation Jean-Baptiste Lemoyne ne voit pas la nécessité d’imposer un pass sanitaire aux détenteurs d’un forfait de ski», a ajouté le secrétaire d’État.

Un protocole à l'étude

«Nous espérons qu’il donnera un certain nombre de règles simples, compréhensibles de tous, pour nous permettre d’anticiper d’éventuels changements de protocoles, si dans les six qui viennent il devait y en avoir», ajoute Laurent Reynaud.

L’enjeu économique est considérable. En pleine saison d’hiver, les stations françaises font travailler environ 120.000 personnes en France. Dans les deux Savoie, le ski génère un chiffre d’affaires de 5.8 milliards d’euros, réalisé en quatre mois et demi sur 112 stations.

Après la présentation en Conseil des Ministres le 13 octobre, le projet de loi de vigilance fera l’objet d’une discussion au Parlement qui devra aboutir avant la mi-novembre.