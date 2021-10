Mort de Bernard Tapie : Emmanuel Macron salue son «destin hors du commun»

Le président Emmanuel Macron a tenu à réagir à la disparition de Bernard Tapie, décédé ce 3 octobre à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer.

Dans un communiqué publié par l'Elysée, le chef de l'Etat a salué le «destin hors du commun» que s'est forgé l'homme d'affaires, qui «dérangeait autant qu’il fascinait, parce qu’il enjambait toutes les barrières sur le chemin de sa réussite».

Revenant sur le parcours de Bernard Tapie, de sa naissance d’un père ouvrier fraiseur et d’une mère aide-soignante à celle de «l'empire Tapie», en passant par ses réussites sportives ou «d’autres conquêtes, politiques, journalistiques, médiatiques», Emmanuel Macron a rendu hommage à un «homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu’à ses derniers instants».

«Le Président de la République et son épouse sont touchés par le décès de Bernard Tapie, dont l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme furent une source d’inspiration pour des générations de Français. A sa famille et à ses proches, ils adressent leurs condoléances respectueuses», conclue le communiqué.

Selon l'entourage de la Première dame, Brigitte Macron avait encore vu cette semaine cette figure marquante de l'histoire politique, économique et sociétale de la France.

En avril dernier, dans un entretien au Point, Bernard Tapie n'avait pas tari d'éloges pour Emmanuel Macron. «Je reconnais au président d'avoir entraîné l'Europe vers un plan de relance qui profite à tous. Jusqu'ici, on n'avait jamais réussi à le faire. On le lui doit», avait notamment assuré celui qui avait mené une liste aux élections européennes en 1994.