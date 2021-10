Paris : la «Maison des coursiers», lieu de repos pour les livreurs à domicile, a ouvert boulevard Barbès

Un lieu de repos et une halte en plein Paris. Baptisé la «Maison des coursiers», un espace dédié aux livreurs à domicile vient d'ouvrir ses portes au 70, boulevard Barbès, dans le 18e.

Installé à quelques mètres de la station Chateau Rouge à Paris, cet espace doit répondre à un besoin essentiel : faire une pause. Soumis à des horaires difficiles, le soir et la nuit et contraints d'attendre dans la rue entre deux commandes, les livreurs à domicile ne trouvent parfois même pas d'endroits où se réchauffer ou aller aux toilettes.

Charger leur téléphone et boire un café

Face à ce constat, Barbara Gomes, conseillère de Paris, élue du 18e et porte-parole du candidat communiste à l'élection présidentielle Fabien Roussel, avait porté le projet d'ouvrir un lieu de repos au cœur de la capitale «pour se mettre à l'abri et retrouver un peu de dignité», qui leur serait dédié. Là, les livreurs Ubereats, Deliveroo, Just Eat et autres pourront désormais charger leur téléphone, boire un café gratuit ou encore prendre le temps de manger.

Gérée par la fédération de coopératives de livraison à vélo CoopCycle et financée dans un premier temps par la Mairie de Paris, la «Maison des coursiers» leur permettra aussi de trouver de l'aide juridique et administrative, et s'ils le souhaitent, un accompagnement pour trouver un poste salarié ou en insertion emploi, voire même un coup de pouce pour changer de métier.

La Maison des coursiers•e•s ouvre tout doucement ses portes au 70 boulevard Barbès.





En attendant l’inauguration officielle (plus d’info bientôt), voici quelques informations pratiques pic.twitter.com/6nC3f9XMCz — Barbara Gomes (@BGomes_75) October 2, 2021

S'il n'est pour l'instant ouvert que le week-end, samedi et dimanche, de 12h à 19h, il sera bientôt ouvert jusqu'à 4 jours par semaine en journée. Une inauguration officielle est prévue dans les prochains jours.

Et à terme, l'idée n'est pas d'en ouvrir d'autres espaces de ce type mais que les plateformes de livraison à domicile assument leur rôle et prennent en charge le bien-être de leurs salariés, soit en mettant en place d'autres structures similaires, soit en assumant individuellement les obligations sociales et sanitaires auxquelles elles sont tenues.