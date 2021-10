Intempéries dans les Bouches-du-Rhône: les parents appelés à garder leurs enfants à la maison

La sécurité avant tout. Alors que les Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance rouge pluie et inondations, le rectorat de l'académie Aix-Marseille a annoncé ce lundi 4 octobre la fermeture immédiate des écoles, collèges et lycées du département, et ce pour toute la journée.

En fin de matinée, les chefs d'établissement ont dû organiser le retour des élèves déjà présents en classe.

#VigilanceRouge #Inondation





Nous nous mobilisons avec @AMPMetropole pour faire face aux intempéries :





Mise en place d'une cellule de crise en lien avec @Pompiers_13.



Fermeture des #collèges.



Fermeture des services publics départementaux.



— Département des Bouches-du-Rhône (@departement13) October 4, 2021

Très tôt ce matin, le maire de Marseille Benoît Payan avait demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison.

URGENT Vigilance Rouge



Si vous le pouvez, gardez svp vos enfants à la maison.



— Benoît Payan (@BenoitPayan) October 4, 2021

Par ailleurs, le préfet du Var a également demandé la suspension de l'accueil des élèves de tous les établissements scolaires, sauf les internats, à compter de midi. De plus, la fermeture des établissements scolaires a également été décidée dans les Alpes-Maritimes.