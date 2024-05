Météo : le soleil et la chaleur de retour pour le week-end de l’Ascension ?

D'après Météo-France, les perturbations vont persister encore quelques jours avant de laisser place à un temps plus clément pour le week-end de l'Ascension.

Si des averses sont encore attendues ce dimanche, le soleil et la chaleur ne devraient plus tarder. D'après les prévisions de Météo-France, une amélioriation doit arriver par l'ouest dès le début de la semaine prochaine, avec une véritable embellie à partir de mercredi.

Avant cela, ce dimanche, des averses orageuses pourront encore circuler du Sud-Ouest au Nord-Est. Dans ces régions, les maximales atteindront 20 à 25 degrés, alors qu'il fera plus frais sur le quart nord-ouest. De belles éclaircies sont attendues près de la Méditerranée mais le mercure peinera à dépasser les 20 degrés, notamment sur les plages, en raison des brises.

Lundi, la pluie fera toujours partie du paysage puisque la dépression apparue du côté de la façade atlantique va «se décaler sous forme de goutte froide sur la France», écrit Météo-France. Les précipitations seront «plus durables» de l'Occitanie aux frontières de l'est et les averses seront «assez fréquentes» l'après-midi dans les terres bretonnes et autour.

Un temps plus sec dès le 8 mai

Les premières vraies éclaircies apparaîtront mardi, grâce à un anticyclone se développant sur l'Atlantique. Le ciel se dégagera près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, mais aussi près de la Méditerranée. Le reste du pays sera en revanche toujours sous l'influence de la goutte froide et donc sous la pluie.

Il faudra attendre le 8 mai, mercredi, pour que cet anticyclone se décale enfin vers l'Europe occidentale, amenant avec lui «une période de temps plus calme et plus sec», avec des journées ensoleillées, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Les températures suivront puisqu'elles vont progressivement remonter à partir de jeudi, jusqu'à «passer au-dessus des normales saisonnières».