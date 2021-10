Météo : voici la ville de France où il pleut le plus

De fortes pluies se sont abattues ces derniers jours sur la France, menant même à des inondations par endroits. Mais face aux précipitations, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

Sur une année, en moyenne, le total de pluie tombée peut en effet varier du simple au triple selon les régions. «Les hauteurs de précipitations moyennes annuelles varient de 500 mm pour les régions les plus sèches (côtes méditerranéennes, Anjou, Bassin parisien) à plus de 1.500 mm pour les régions de montagne», précise ainsi Météo France.

D'ailleurs, l'organisme météorologique a compilé les données de pluviométrie sur une période de quasiment trente ans, entre 1981 et 2010. Et ces informations permettent de désigner les villes où il pleut le plus.

Sans surprise, diront certains, c'est du côté de la Bretagne que les gouttes sont les plus nombreuses. Ainsi, 1.508 mm de pluie sont relevés chaque année en moyenne à Brennilis, dans le Finistère. Cette ville, située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Brest, se place en tête du classement établi par Météo France.

Plus de pluie en altitude

Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 1.451 mm annuels en moyenne, et Ornans, dans le Doubs, au sud de Besançon, avec 1.361 mm, viennent compléter ce podium des municipalités les plus humides.

Le reste du Top 5 est composé de Gathemo (1.324 mm), dans la Manche, et Lormes (1.232mm), dans la Nièvre.

A noter que Météo France fait la distinction entre les villes de plaine et les villes de montagne. Ces dernières sont en réalité plus touchées puisqu'on compte 2.224 mm de précipitations au Ballon de Servance le point culminant de Haute-Saône, qui pointe à 1.213 m d'altitude.

Avec ces chiffres sur trente ans, Météo France a également pu établir le mois le plus pluvieux de l'année. Il s'agit ainsi de décembre. «Sur une large moitié nord jusqu’au quart sud-ouest ainsi que sur les Alpes, le nombre de jours de pluie est compris en décembre entre 10 et 20 jours», précise l'organisme.