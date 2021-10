Bernard Tapie : l’heure des obsèques

Un dernier hommage. Les obsèques de Bernard Tapie, qui s'est éteint le dimanche 3 octobre à 78 ans des suites d'un cancer, se dérouleront ce vendredi à 11h, à la cathédrale de la Major à Marseille (Bouches-du-Rhône).

La cérémonie sera présidée par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline. L'ancien homme d'affaires et président de l'Olympique de Marseille sera par la suite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la cité phocéenne, comme l'a dévoilé Emmanuel Macron dans une lettre aux Marseillais datant de dimanche dernier.

«Depuis le cimetière de Mazargues, qu'il va rejoindre pour son dernier repos, il continuera, j'en suis sûr, de veiller sur cette ville dont nous avons tant parlé ensemble et pour laquelle il cultiva jusqu'à la fin une passion sans borne», avait témoigné le chef de l'Etat dans son courrier, publié par le quotidien régional La Provence, dont Bernard Tapie était actionnaire majoritaire.

Une semaine d'adieux

Cette cérémonie mettra un terme à une série d'hommages en honneur de Bernard Tapie. Mercredi, Paris lui a fait ses adieux dans une messe organisée en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Un moment réservé à la famille et à ses invités. Parmi eux, de nombreuses personnalités du sport, de la politique et du cinéma étaient présentes. Une foule d'anonymes s'étaient mêmes réunies pour adresser un dernier au revoir à l'ancien patron de l'OM.

Après Paris, c'est Marseille, sa ville de coeur, qui a tenu à l'honorer. Hier, une chapelle ardente avec le cercueil du «Boss», surnom donné par les supporters marseillais, a été installée au stade Vélodrome, dans lequel Bernard Tapie a écrit les plus belles pages de sa vie footballistique. Plusieurs centaines de fans, ont ainsi déclaré leur gratitude et respect à leur ancien président, par des chants, banderoles et lettres déposées devant l'édifice.