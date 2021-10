Xavier Dupont de Ligonnès : la médium Genevieve Delpech assure savoir où il se trouve

La célèbre médium Geneviève Delpech affirme savoir où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en avril 2011.

Il y a quelques mois, la veuve de Michel Delpech avait assuré sur le plateau de CNEWS que l'homme le plus recherché de France se serait donné la mort, sans donner davantage de détails.

Ils ont finalement été révélés par le journaliste du Figaro Ivan Rioufol, à qui elle s’est confiée.

son corps se trouverait dans un cimetière

D’après Geneviève Delpech, auteur du livre «La médium et l'enquêteur face aux grandes affaires criminelles» (éd. First), il se serait caché dans un cimetière «partiellement abandonné». Après quoi le fugitif se serait «glissé sous une pierre tombale» avant de se suicider «avec une arme à feu». La médium n’a toutefois pas pu visualisé le lieu exact.

Pour rappel, Geneviève Delpech, qui est parfois sollicitée par la police pour résoudre des enquêtes, avait notamment déclaré, en 2020, qu’elle avait toujours su que le tueur en série Michel Fourniret, mort à 79 ans à Paris le 10 mai dernier, était impliqué dans la disparition d’Estelle Mouzin.

«Je l’ai vu tout de suite, et tout le temps. On me répondait : «Non, il a un alibi». Ça fait dix-sept ans que je dis que c’est Fourniret», avait lancé l’artiste peintre dans l’émission L'Heure des Pros, sur CNEWS. Le temps nous dira peut-être si la médium a également vu juste pour Xavier Dupont de Ligonnès.