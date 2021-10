Ces dix métiers dont le salaire va le plus augmenter en 2022

Que vous soyez à la recherche d'un premier emploi ou d'une redirection professionnelle, le salaire est toujours un critère très important. Le cabinet Robert Half, spécialisé dans le recrutement, a réalisé une étude sur cette question. Dévoilée en partie par Capital, elle montre dans quelles branches les émoluments devraient le plus progresser en 2022.

INGÉNIEUR DEVOPS

Un métier récent et qui a la cote. L'ingénieur DevOps a pour fonction de développer une application, ainsi que de jouer le rôle d'administrateur pour notamment la déployer et l'exécuter. En 2022, les profils débutants pourraient voir les salaires progresser de 59,6% pour atteindre 75.000 euros brut par an. A noter que ceux qui possèdent une expérience avancée ou intermédiaire augmenteront leur salaire de 69,2% et 63,6% selon l'étude.

Fiscaliste

Un fiscaliste a pour mission de surveiller que les entreprises appliquent correctement le cadre juridique et fiscal. Un rôle clé, qui peut expliquer les augmentations de salaire à prévoir, comprise entre 37,5% pour un débutant et 88,9% pour un profil avec une expérience intermédiaire. Pour une personne expérimentée, le salaire peut atteindre 55.000 euros.

Responsable helpdesk

Un métier pour ceux qui aiment régler les problèmes. Le responsable helpdesk est chargé, avec son équipe, d'améliorer un produit ou un service en écoutant les retours des clients. Son objectif est notamment de réparer les éventuels dysfonctionnements. Comme pour les fiscalistes, avec 37,5% d'augmentation, les débutants devraient pouvoir prétendre à un salaire annuel de 55.000 euros par an.

Chef de projet MOA

Spécialisé dans l'informatique, un chef de projet maîtrise d'ouvrage coordonne la réussite d'un projet, en commandant notamment une équipe technique. Il doit prévoir ce qui est réalisable techniquement et économiquement dans ce contexte précis. Les débutants profiteront d'une hausse de salaire de 31%.

Assistant logistique

Si les profils intermédiaires et expérimentés ne profiteront pas d'une forte hausse de salaire, les débutants sont plus vernis. Les assistants logistiques, qui veillent notamment à ce que les stockages, livraisons et préparations de marchandises se déroulent correctement, devraient obtenir une hausse de salaire de 20% pour atteindre 24.000 euros.

Assistant appels d'offres

L'assistant d'appels d'offres veille à recevoir et traiter les différents appels d'offres qui pourraient convenir à leur entreprise. Les profils débutants devraient voir les salaires augmenter de 16,7% cette année, soit plus que les autres profils, qui restent en dessous des 6,7% d'augmentation.

Directeur fiscal

Un rôle-clé pour garantir des profits et une bonne santé financière à une entreprise. Le directeur fiscal s'assure de la bonne tenue des comptes et de leur optimisation pour payer le moins d'impôts possible. Tous les profils devraient avoir une augmentation de salaire comprise entre 14,3% pour les débutants et 20% pour les plus expérimentés. Dans ce cas de figure, le salaire annuel brut atteint les 120.000 euros.

Assistant de projet

Plus vous avez d'expérience, plus votre salaire devrait augmenter. Les assistants de projets, qui aident les chefs de projet à réaliser leurs missions, vont voir les salaires augmenter au minimum de 13% pour les débutants, selon l'étude. Les plus expérimentés, eux, pourraient atteindre 34.000 euros annuels grâce à une augmentation de 21,4%.

Hôte d'accueil

Des salaires en dessous du salaire moyen français en temps plein (28.030 euros en 2017 selon l'INSEE), mais qui progressent. Les hôtes d'accueil, qui renseignent et orientent les visiteurs et les employés d'une entreprise, devraient voir les salaires pour les débutants augmenter de 12,5% pour atteindre 22.500 euros à l'année. Les autres profils progressent moins. Il faudra compter 2,1% d'augmentation pour les plus expérimentés, pour un salaire de 24.500 euros.

Chargé de clientèle

Une augmentation de 12,5% à prévoir pour les débutants. Si l'on en croit l'étude, les chargés de clientèle avec peu d'expérience devraient toucher 22.500 euros brut à l'année. Leur rôle est de gérer un portefeuille de clients pour vendre des produits ou des services, ainsi que d'assurer le service après-vente.