Prix de l'essence : voici le département où le tarif des carburants est le plus bas

Les prix du gazole et du sans-plomb atteignent des niveaux historiques dans tout l'Hexagone. Pour l'instant, seul un département semble résister à cette hausse des carburants.

Selon le Télégramme, qui a analysé les prix affichés dans les stations essences du pays, les Bretons sont pour l'instant ceux qui déboursent le moins d'argent pour faire leur plein. En ce qui concerne le gazole, la palme revient au Finistère, avec un prix affiché à 1,53 euro le litre en moyenne. Dans les Côtes-d'Armor, les stations proposent un litre moyen à 1,54 euro. Il est plus cher d'un centime dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine, alors que la moyenne nationale culmine à 1,57 euro/litre et que cela peut atteindre 1,71 euro en région parisienne.

Le finistère également moins cher sur le sans-plomb

Parmi les quatre départements bretons, c'est encore le Finistère qui affiche les prix les plus attractifs concernant le sans-plomb : le SP 98 y est affiché en moyenne à 1,68 euro le litre (contre 1,73 pour la moyenne nationale), le SP 95 à 1,64 euro (contre 1,67 euro dans le reste du pays) et le SP 95-10 à 1,60 euro, soit 17 centimes de moins que la moyenne nationale.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces prix bas : d'abord la proximité des ports et des raffineries qui réduisent les frais de transport, puis la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui permet aux régions de majorer le prix du litre d'essence. Le coût de l'immobilier commercial fait aussi varier le prix, les loyers des stations étant plus chers en région parisienne qu'en Bretagne.

Si c'est le Finistère qui affiche les prix moyens les plus bas, les stations essences les moins chères du pays se trouvent toutefois dans d'autres régions : pour le diesel le moins cher (1,42 euro/litre), il faut se rendre à Saujon (Charente-Maritime). Le SP 98 le moins cher (1,40 euro) se trouve à Saint-Germain-du-Puy (Cher) et ceux qui roulent au SP 95-E10 (1,48 euro) peuvent se rendre à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). A Valdahon, dans le Doubs, une station essence propose même du SP 95 à 1 euro le litre.