Intempéries : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 61 communes en Paca

Le sud de la France a été frappé par de violentes intempéries, du 3 au 5 octobre. Les inondations et coulées de boue ont notamment causées d'importants dégâts à Marseille et autour, ainsi que dans le Var et le Vaucluse. L'état de catastrophe naturelle vient d'ailleurs d'être reconnu pour 61 communes.

Le gouvernement a pris cette décision vendredi 15 octobre et la liste des municipalités concernées a été publiée au Journal officiel, dimanche 17 octobre. L'état de catastrophe naturelle et les dédommagements qui en découlent ne s'appliquent pas aux dégâts causés au patrimoine public, dont l'estimation est encore en cours.

En la matière, la Ville de Marseille prévoit donc de solliciter le fond de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques.

En revanche, l'état de catastrophe naturelle ouvre la porte à une indemnisation pour les particuliers et les entreprises. Selon les informations de France 3, ils disposent à présent de 10 jours pour déclarer les dommages subis auprès de leur compagnie d'assurance. Un expert sera alors mandaté pour faire ses constatations sur place, dans les communes éligibles.

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-Provence , Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gémenos, Gréasque, Marseille, Meyreuil , Mimet, La Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Saint-Savournin, Velaux, Venelles, Ventabren

Var

Artignosc-sur-Verdon, Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, La Celle, Châteauvert, Correns, Cotignac, Draguignan, Fox-Amphoux, Garéoult, Ginasservis,Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Moissac-Bellevue, Montmeyan, La Motte, Néoules, Pontevès, Régusse, Le Revest-les-Eaux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Saint-Martin-de-Pallières, Tavernes, Trans-en-Provence, Le Val, Varages, La Verdière

Vaucluse

Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Lapalud, Mornas, Pertuis, Piolenc, Sérignan-du-Comtat, Sorgues