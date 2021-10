Alpes-Maritimes : le centre Médico-Chirurgical Arnault-Tzanck lance un appel aux dons

L’Association des amis de la transfusion (AAT) qui gère l’institut Arnault-Tzanck, établissement privé médical de tout premier plan installé à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en appelle à la générosité pour financer ses projets.

Avec l’argent récolté, le centre Médico-Chirurgical participera à des programmes nationaux en cardiologie et offrira aux patients du matériel innovant en faveur du bien-être et le déploiement de thérapies complémentaires, notamment l’acquisition d’un «chariot zen» comprenant, musique apaisante et huiles essentielles, ainsi que des séances de résonance énergétique par stimulation cutanée basée sur la médecine traditionnelle chinoise.

Des projets «nécessaires» pour des soins d’excellence en cardiologie

L’établissement vise à l’amélioration de l’information aux patients par l’intermédiaire de vidéos pédagogiques sur le déroulement des interventions chirurgicales, et un programme d’éducation thérapeutique sur l’hygiène de vie et la diététique. Des projets qui sont «nécessaires au maintien d’une qualité d’accueil et de soins d’excellence en cardiologie», explique l’institut Arnault-Tzanck.

Au printemps dernier, l’association a créé un fonds de dotation pour lui permettre de percevoir dons et legs. Et si les particuliers sont ciblés, les entreprises peuvent elles aussi participer et intégrer le programme de mécénat et devenir partenaires de l’institution.

Renseignements : saintlaurentduvar.tzanck.org