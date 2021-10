Paris : la Ville promet 1,8 milliard d'euros pour rendre la Seine «baignable» avant 2024

«Environ 1,8 milliard d'euros sont aujourd’hui sur la table pour rendre la Seine baignable d’ici à 2024», a annoncé Emmanuel Grégoire ce mardi 19 octobre sur son compte Twitter. Le premier adjoint à la Mairie de Paris en fait la promesse : «3 piscines seront installées pour pouvoir en profiter».

«Chacun comprend que ce n'est pas seulement le sujet des JO mais celui de la baignabilité de la Seine dans le futur, comme héritage des JO», avait-il expliqué la veille sur France 3, lors d'une émission spéciale diffusée 1.000 jours tout pile avant le lancement des Jeux olympiques de Paris 2024.

Jacques Chirac l’avait promis. Environ 1,8 milliard sont aujourd’hui sur la table pour rendre la Seine baignable d’ici 2024. À @Paris, trois piscines seront installés pour pouvoir en profiter !





Et le rendez-vous est pris avec @Gnougnou25 pour un premier plongeon ! pic.twitter.com/hiMt2mBa0f — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) October 19, 2021

Pour le premier adjoint à la mairie de Paris, il s'agit «à la fois d'améliorer le traitement des eaux», «d'éviter les rejets directs dans la Seine», un «enjeu qui se situe 100 kilomètres en amont» selon lui, ou encore «d'éviter qu'il y ait des déversements lors d'inondations ou de pluies très fortes».

«on se baignera dans la Seine en 2024»

«Nous devrons honorer cette promesse : on se baignera dans la Seine en 2024», a-t-il assuré, expliquant «être mobilisé en force humaine et en moyens financiers» pour mener à bien ce projet. Avec l'objectif que l'épreuve de triathlon ne soit «que le début du retour de la baignade» dans le fleuve, avant l'aménagement de «3 piscines directement» installées «dans la Seine à l'horizon 2024».

Et l'adjoint parisien voit grand puisqu'il estime que d'autres villes limitrophes de Paris et dans lesquelles la Seine coule en aval de la capitale pourraient profiter de ce fleuve dépolluer : «l'idée, c'est que les communes qui sont riveraines de la Seine puissent redévelopper des baignades publiques dans le fleuve». «Une tradition» selon lui «aussi vieille que l'humanité» et avec laquelle «il est grand temps de renouer».

Un projet déjà dans les tuyaux

En 2018 déjà, l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) avait déclaré que «se baigner dans la Seine et dans la Marne» pourrait bientôt devenir «une réalité» en Île-de-France, dévoilant à l'époque une liste de 26 sites le long du fleuve ou de la rivière où la baignade en eau libre était envisagée, auxquels s'ajoutaient deux sites sur le canal Saint-Denis (93) et le canal de l'Ourcq (93).

Cinq zones de baignade – imaginées comme pouvant ouvrir au public dès 2025 – avaient alors été retenues à Paris, au niveau du Trocadéro/Champs-de-Mars (16e), vers le Pont-Neuf (1er), en contrebas de Châtelet (4e), au port de Bercy (13e), ainsi qu'au cœur du bois de Boulogne sur l'allée du bord de l'eau (16e).