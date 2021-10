Taxes, marges, transport… De quoi est composé le prix du carburant ?

L’augmentation des prix du carburant est un sujet brûlant. Outre le prix de la matière première et le montant des taxes, d’autres coûts viennent s’ajouter pour composer le prix final de l’essence ou du diesel à la pompe.

L’une des parties les plus importantes dans le prix du carburant réside tout d’abord dans la matière première. Le coût du pétrole brut fluctue en fonction de la production et des conjonctures. Ces derniers jours, les cours du pétrole ont battu de nouveaux records avec la reprise économique mondiale et l’offre limitée de certains pays producteurs.

Vendredi 15 octobre, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre prenait 1,22% et s’établissait à 83,28 dollars, tandis que le Brent est passé au-dessus de 85 dollars.

Des coûts liés au transport et au raffinage

Le ministère de l’économie indique que pour un litre de SP95 à 1,50 euro, le coût du pétrole brut s’élève à 0,5025 euro/L, soit environ 33,5% du prix de l’essence à la pompe, selon les données de janvier 2014. A ce prix de la matière première s’ajoutent le prix du transport, celui de l’assurance, les frais de déchargement, etc. Dans cet exemple, ces coûts sont de 0,105 euro/L, soit environ 7% du prix total. Sont aussi à prendre en compte les coûts liés au raffinage du pétrole brut, et donc aux marges des raffineurs, évaluée à 2,4% du prix final (0,036 euro/L) selon l’exemple du ministère de l’économie.

En additionnant donc le coût du pétrole brut, les marges de raffinage et les coûts de transport, on arrive à 43,1% du prix à la pompe, un peu mois de la moitié. C’est ensuite la fiscalité qui pèse le plus lourd sur le prix du carburant : la TVA (16,4%), et la Taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) à hauteur de 40,7% du prix final. Cette dernière taxe représente la quatrième recette fiscale de l’Etat. La TVA s’applique à la fois sur le carburant et sur la TICPE.

Les taxes : entre 50% et 60% du prix à la pompe

Pour un litre de gazole à 1,335 euro, le ministère de l’économie établit la composition suivante : pétrole brut : 37,6% ; raffinage : 6,1% ; transport et distribution : 7,2% ; fiscalité : 49,1% (32,7% de TICPE et 16,4% de TVA).

Les taxes pèsent donc entre 50% et 60% du prix du carburant à la pompe. Face à l’explosion des prix dans les stations-services ces dernières semaines, le gouvernement souhaite agir mais possède une marge de manœuvre limitée, puisque la France est dépendante à 99% des importations pour sa consommation en produits pétroliers, et le gouvernement ne souhaite pas toucher aux différentes taxes.

Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a déclaré lundi matin sur Europe 1 : «Je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité (...) Un centime de baisse sur le litre de carburant représente un demi-milliard d'euros donc c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. Il vaut mieux préférer l'option du chèque carburant.» Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a par ailleurs annoncé ce mardi qu'un dispositif pour aider les Français face à la hausse des prix du carburant serait annoncé d'ici à la fin de la semaine.