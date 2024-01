CES 2024 : miroir magique, poussette à assistance électrique... Voici les 4 objets high-tech les plus fous du salon

À l’occasion du CES de Las Vegas, le salon annuel des technologies qui se déroule jusqu'au 12 janvier dans le Nevada, des entreprises du monde entier présentent des prototypes et de nombreuses innovations pour le quotidien. Petit tour d’horizon sur les objets high-tech présents à Las Vegas et qui pourraient révolutionner (ou non) votre quotidien.

Un miroir dédié à la santé

«MagicMirror», le miroir connecté de NuraLogix peut déterminer, en une poignée de secondes et grâce à un scan du visage, l’indice de masse corporelle, la tension artérielle et même l’«index de stress mental», calculé à partir du rythme cardiaque. L’entreprise canadienne affirme que, grâce à sa technologie optique et à des programmes d'intelligence artificielle, son miroir peut évaluer des risques de maladie comme le diabète de type 2.

Exciting news from @CES Las Vegas! Introducing Anura® MagicMirror—a groundbreaking tabletop smart mirror that analyzes facial blood flow data to precisely calculate vital signs and disease risk assessments. Read more: https://t.co/MByhvaUjwa #ces2024 pic.twitter.com/er738iEEI9 — NuraLogix (@nuralogix) January 9, 2024

Son prix de vente devrait tourner autour des 7.000 dollars, avec une commercialisation séparée du logiciel. Selon Lindsay Brennan, responsable marketing de NuraLogix, l’objectif est de proposer ce produit aux «établissements, à des hôpitaux pour leur salle d'attente, des pharmacies ou centres communautaires, n'importe quel endroit qui aurait intérêt à proposer ce genre de bilan de santé».

La poussette à intelligence artificielle

L’intelligence artificielle s’intègre au quotidien, et désormais au plus près des bébés. La strat-up canadienne Glüxkind a présenté une poussette électrique doté d’une IA capable d’assister les parents lors de la conduite de la poussette, comme un copilote. «Elle reconnaît les humains, les animaux, les scooters, les vélos, les véhicules qui pourraient ne pas s'arrêter et donne aux parents un avertissement supplémentaire», a expliqué Jeffrey To, ingénieur de Glüxkind.

Quand le parent active la fonction «Rock my baby» («Berce mon bébé»), la poussette effectue un va-et-vient régulier, comme si l'adulte la poussait d'avant en arrière pour aider l'enfant à s'endormir.

«Il y aussi des enceintes intégrées qui peuvent lire des histoires, jouer de la musique ou du bruit blanc», a précisé l’ingénieur, alors que l’entreprise espère débuter la production dans les prochains mois et vendre l’engin pour près de 2.400 dollars.

La télévision transparente accessible au grand public ?

Comme souvent, la télévision est au cœur des principales innovations présentées au CES. Pour cette édition 2024, le fabricant sud-coréen LG a présenté un nouveau modèle de télévision transparente, la Signature Oled T 4K, capable de se montrer discrète. La mise en transparence est possible à l’aide d’une simple manipulation sur une télécommande, permettant de faire disparaître le fond sombre de l’écran.

©LG

Par ailleurs, LG permet également aux utilisateurs les plus minutieux de masquer la présence des connectiques grâce à un boîtier déporté. Un concentré de technologique présenté au grand public, mais qui n’a toujours pas de date de sortie, ni de tarif officiellement annoncé.

L’Afeela, la voiture électrique contrôlée par une manette de PS5

Une scène digne d’un jeu vidéo. Lors des premiers jours du CES, Sony et Honda ont révélé un prototype de l’Afeela, une voiture électrique qui est arrivée sur scène à l’aide d’une manette de PlayStation 5. Une prouesse réalisable uniquement dans le cadre de l’événement, mais qui confirme la volonté des deux géants japonais d’introduire les jeux vidéo dans un véhicule fonctionnel.

La berline électrique de Sony Honda Mobility n’a cependant pas de date de sortie annoncée, ni de prix évoqué. De même, les caractéristiques techniques de la voiture n’ont pas été dévoilées, mais elle pourra être jouable dans le jeu Gran Turismo 7.