Tourisme : voici le département français le plus populaire sur les réseaux sociaux

Une enquête a déterminé quelles étaient les destinations les plus populaires sur les réseaux sociaux. Deux d'entre elles arrivent ex æquo : le Morbihan et la Savoie-Mont-blanc, juste devant La Plagne, loin devant Paris.

L'étude « Destinations françaises et réseaux sociaux » est réalisée chaque année par l’agence de social media We like travel. Cette dernière mesure la performance de ces destinations sur Facebook, Instagram et Twitter, croisant des milliers de statistiques.

Pour la deuxième année consécutive, c'est donc le Morbihan qui arrive en tête. «Le Morbihan réalise une belle performance en se maintenant à la première place, ex-aequo avec Savoie Mont Blanc» note l’agence. A la troisième place, « la Plagne fait une entrée remarquée sur le podium » poursuit We like Travel. L’Auvergne et l’Auvergne Rhône Alpes viennent clore ce top 5. De belles performances que l'agence attribue notamment au travail des experts des réseaux sociaux comme aux contenus proposés par ses destinations sur leurs comptes.

© We Like Travel 2021

Dans le top dix, Paris arrive à la sixième place, suivie de deux régions côtières : la Côte d’Azur et la Bretagne.

Les stations de montagne savent faire parler d’elles

Autre enseignement, les stations de montagne savent faire parler d’elles. Huit stations figurent ainsi parmi les vingt-cinq destinations les plus populaires sur les réseaux à l’instar de la Plagne, Val Thorens, La Clusaz, Chamonix-Mont-Blanc ou encore Val d’Isère.

Elles ne sont d'ailleurs pas les seules à savoir garder le contact avec les voyageurs. Les régions d’Outre-mer «conservent un lien fort avec leur public malgré un contexte sanitaire compliqué» souligne également l’étude. La Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle Calédonie et Tahiti sont ainsi présentes dans le TOP 20.