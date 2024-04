Kendji Girac blessé par balle : attention, des escrocs se font passer pour le chanteur sur les réseaux sociaux pour arnaquer les fans

À l’heure où Kendji Girac est entendu par les enquêteurs dans sa chambre d’hôpital après sa blessure par balle au thorax, des internautes ont profité de ce drame pour créer de faux comptes du chanteur de 27 ans sur Facebook et escroquer les fans.

Alors que le chanteur Kendji Girac, 27 ans, est toujours hospitalisé à Bordeaux, deux jours après sa blessure par balle au thorax dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à Biscarrosse, dans les Landes, les escrocs n’ont pas perdu du temps pour se faire passer pour l’interprète de «Color Gitano».

Sur le réseau social Facebook, de faux comptes ont émergé ces deux derniers jours portant l’identité de Kendji Girac et de sa mère Carmen. Le but étant de gagner la confiance des internautes… et d’arnaquer les fans du célèbre «Gipsy Prince» français.

Pour ce faire, les escrocs ont publié un premier post sur un compte Facebook nommé «Kendji Girac» avec le message suivant : «Bonjour les ami(e)s, j’ai bien reçu tous vos messages d’encouragement et d’amour. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour le soutien, sachez que je vais mieux».

«Si vous avez des questions ou encore pour des raisons personnelles, n’hésitez pas à me faire un message directement sur Messenger ou encore envoyez-moi une demande d’ami, bisous», peut-on lire.

Des images conçues avec des IA

La publication est accompagnée d’une photo de Kendji Girac, le montrant souriant sur son lit d’hôpital. Bien évidemment, cette fausse image a été conçue à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Pire encore, pour convaincre les fans qu’il s’agit bel et bien de l’artiste, les escrocs ont ajouté une coche bleue de vérification comme photo de profil.

Capture d'un faux profil Facebook

Sur un autre compte, une dénommée «Carmen Maillé», soit l’identité de la mère de Kendji Girac, a publié un long texte racontant la blessure du chanteur et remerciant les fans pour leur soutien.

Capture d'un faux profil Facebook

«Actuellement, Kendji est dans un coma. Nous prions pour son rétablissement et nous avons besoin de vos bénédictions et de votre soutien en tant que fans. Merci pour votre amour et votre compréhension dans cette période difficile», a écrit la dénommée Carmen Maillé en invitant les fans à la contacter.

Les arnaqueurs utilisent, dans le cas de la blessure de Kendji Girac, les sentiments pour soutirer de l’argent aux fans de l’artiste, et ce en leur faisant croire qu’il s’agit de lui. Après que leurs arnaques aient été révélées au grand jour, les escrocs ont finalement supprimé leurs publications. Mais rien ne dit que d'autres pages utilisant ce stratégème ne soient à nouveau publiées.