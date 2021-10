Covid-19 : le département du Finistère a officiellement atteint l’immunité collective

Avec 93% de la population de plus de 12 ans vaccinée, le département du Finistère a atteint l'immunité collective contre le Covid-19, a indiqué ce mardi 19 octobre le directeur de l'Agence régionale de Santé.

Malgré des résultats encourageants, le directeur de l'ARS dans le Finistère, Jean-Paul Mongeat, a appelé à ne pas relâcher les efforts. «Nous savons que nous n'avons pas éradiqué l'épidémie. Le Covid-19 peut toujours circuler, y compris chez des gens qui sont déjà vaccinés», a-t-il précisé à nos confrères de France Bleu.

Une vigilance qui pousse à maintenir certaines mesures barrières. Le port du masque reste en effet obligatoire sur les marchés et est recommandé dans les réunions de travail.

Avec 24 cas pour 100.000 habitants, le taux d'incidence du Finistère reste l'un des plus bas de France métropolitaine. Des chiffres encourageants, mais à contrôler. En effet, en une semaine, le département a augmenté son taux d'incidence de 11 points.

Une courbe en hausse également visible à l'échelle régionale, la Bretagne ayant affiché un taux de 31,2 cas de coronavirus pour 100.000 habitants, selon un bulletin hebdomadaire de l'Agence régionale de Santé, publié le 15 octobre dernier.

Concernant la troisième dose, 42% des personnes éligibles, autrement dit les plus de 65 ans et les personnes fragiles vaccinées avec les deux doses depuis plus de six mois, ont été vaccinées.