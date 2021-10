Epidémie de bronchiolite du nourrisson : voici la carte des régions touchées

La saison de la bronchiolite est arrivée en France avec beaucoup d'avance. Très contagieuse, la maladie est désormais présente dans toutes les régions de la métropole, à l'exception de la Bretagne et de la Corse.

Dans son dernier bulletin hebdomadaire, publié ce mercredi 20 octobre, Santé publique France alerte sur «l'augmentation forte et précoce des indicateurs de surveillance» de la bronchiolite. Cette maladie respiratoire touche chaque hiver essentiellement les bébés. Bien que dans la majorité des cas, cette pathologie reste bénigne, elle peut entraîner des difficultés respiratoires pouvant nécessiter un passage aux urgences. Voire l'hospitalisation du nourrisson.

Selon le bilan de l'organisme de santé, neuf nouvelles régions étaient entrées en phase épidémique. Soit l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, les Pays-de-la-Loire et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

[#Bronchiolite] Bulletin hebdomadaire du 20 octobre



Poursuite de l’augmentation forte et précoce des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans



Pour consulter le bulletin https://t.co/tT7p0WMPpO pic.twitter.com/fJFDcFnffd — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) October 20, 2021

Du côté de l'Outre-mer, seule la Guyane est confrontée à ce virus. L'alerte a été levée à Mayotte.

Une épidémie d'ampleur cet hiver

Selon les chiffres de Santé publique France, 2.377 enfants de moins de deux ans ont été reçus aux urgences pour une bronchiolite. Parmi eux, 2.131 avaient moins d’un an et 799 ont été hospitalisés. Soit une hausse de 33 % des passages aux urgences et de 24 % des hospitalisations.

Ces chiffres de la bronchiolite inquiètent les professionnels de santé, car le niveau de passages aux urgences est «supérieur aux trois années antérieures».