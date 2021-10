Paris : entièrement rénovée, la Colonne de Juillet est désormais accessible au public

Fermée depuis 1985, la Colonne de Juillet a fait peau neuve, après une importante campagne de restauration débutée en 2016 en vue de l’ouverture au public de son soubassement. Les premiers visiteurs ont pu découvrir l'intérieur du monument ce week-end.

«L’ouverture au public de la nécropole de la colonne est désormais possible», s'est félicité le Centre des monuments nationaux (CMN), qui explique que le chantier mené de 2016 à 2021 sous la maîtrise d’œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques, Lionel Dubois, «a permis d’assainir la structure de la colonne et de redonner tout leur éclat à ses décors».

Deux visites par jour le week-end

Une campagne de restauration qui permet désormais l'ouverture du monument au public, mais dans des conditions très spécifiques «compte tenu», comme le rappelle le CMN, «de l’exiguïté des espaces». Seules des visites-conférences seront organisées deux fois par jour les samedis et les dimanches, à 14h30 et 16h30, pour des groupes de 18 personnes maximum.

La #ColonneDeJuillet en quelques chiffres :



50,52 mètres de haut



184 802 kg



Poids du Génie : 4 000 kg



Escalier intérieur : 240 marches



504 noms de combattants gravés 700 combattants inhumés pic.twitter.com/LPIt2NjEdl — le CMN (@leCMN) October 18, 2021

Une visite d'1h30 environ durant laquelle un guide-conférencier rappelle l’histoire de la place de la Bastille, de la Colonne de Juillet et des Révolutions parisiennes, «avec l’appui de documents et d’images présentés sur une tablette numérique». Depuis la cour de l'hôtel de Sully (au 62, rue Saint-Antoine, 4e), les visiteurs auront ensuite accès aux différents espaces du soubassement, notamment ceux où reposent les révolutionnaires tués lors des révoltes de 1830 et de 1848.

A noter par ailleurs que l'escalier hélicoïdal en bronze de 240 marches menant au sommet de la Colonne – qui culmine à plus de 50 mètres de hauteur – restera quant à lui inaccessible au public pour des raisons de sécurité.