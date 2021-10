Paris : la première forêt urbaine verra bien le jour place de Catalogne en 2024

Annoncé en 2018, le projet de forêt urbaine devait initialement voir le jour entre la porte d'Aubervilliers et La Villette (19e). La première d'entre elles verra finalement le jour derrière la gare Montparnasse, place de Catalogne (14e), d'ici à 2024.

«Aujourd'hui, 10 forêts urbaines sont en étude faisabilité, 6 sont en projet et 3 sont plus avancées», a ainsi fait savoir Christophe Najdovski, lors de la présentation du Plan Arbre de la municipalité au début du mois d'octobre. A cette occasion, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la végétalisation, des espaces verts et de la biodiversité a annoncé que la première d'entre elles verra le jour place de Catalogne (14e), avant les Jeux olympiques de 2024.

Vers la plantation d'environ 1.160 arbres ?

Le projet en l'état prévoit d'y aménager une forêt de 11.600 m², avec environ 10 arbres et 40 arbustes plantés tous les 100 m². Soit environ 1.160 arbres et 4.640 arbustes. Sachant que la moitié de cette forêt ne sera pas accessible au public et que l'un des buts recherchés est de faire baisser de 60 % l'indice de canopée. C'est-à-dire l'ombre portée par les arbres sur le sol.

«Un écosystème complet et vivant», selon la municipalité qui explique que le projet de forêt urbaine «inclut le sol, la végétation, la faune» et «doit pouvoir se développer par lui-même». Mais pas question pour autant d'imaginer un jardin public, car «il ne s’agit pas d’en faire un lieu d’agrément, ouvert en permanence, mais bien un espace naturel et préservé», explique la municipalité.

Une concertation publique jusqu'au 24 novembre

Et pour associer les Parisiens à cette démarche, une concertation publique a été lancée le 21 octobre, afin que les Parisiens donnent leur avis sur le projet. Jusqu'au 24 novembre, trois aspects seront abordés : «l’aménagement paysager» et la préservation de la vue côté tour Eiffel, «l'ouverture de la forêt» au public, et ce notamment la nuit, et «les usages pour le public», alors que des zones pour les activités sportives et autres balades pourraient y être aménagées.

La végétalisation de la Ville, c'est maintenant ! Lancement ce jeudi de la concertation pour la réalisation de la première forêt urbaine à Paris, place de Catalogne. https://t.co/EHk59aw8Jf — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) October 21, 2021

Souvent critiquée pour vouloir aménager des forêts urbaines au milieu de places de béton, la municipalité parisienne s'est inspirée du travail du paysagiste Michel Desvignes, mondialement connu pour ses réalisations de micro-forêts au Japon. Pour ce spécialiste de la question, «l'implantation de forêts urbaines répond à des critères précis» et chaque site doit être pensé «de façon spécifique», alors que le choix des espèces doit être «adapté aux changements climatiques, à leur acclimatation...».

Pour rappel, cela fait plusieurs années que la municipalité planche sur ce projet. En mars 2018, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo avait annoncé son projet de planter 800 arbres entre la porte d'Aubervilliers et La Villette (19e). Peaufinant le projet, son équipe avait finalement présenté le 21 octobre 2020 son ambition de créer 5 forêts urbaines : sur les parvis de l'Hôtel de Ville (4e) et de la gare de Lyon (12e), place de la Bourse (2e), place de Catalogne (14e) et rue Curial (19e).