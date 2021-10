Ardèche : un aigle royal criblé de plombs, la Ligue de protection des oiseaux monte au créneau

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) a annoncé ce vendredi 22 octobre qu'elle allait déposer plainte contre X après la découverte d'un aigle royal tué par des balles en plombs, près du Mont Mézenc (Ardèche).

Rare dans le département, l'oiseau était équipé d'une balise GPS, pour un suivi scientifique, depuis juin. Fin septembre, les équipes de chercheurs ont constaté que l'aigle ne bougeait plus depuis plusieurs jours. «La LPO s’est rendue sur place et a retrouvé le cadavre de ce jeune aigle royal», a expliqué Louis Granier, président de la délégation territoriale de la Ligue de protection des oiseaux de la Drôme et d'Ardèche à nos confrères de France 3.

En plus de sa plainte contre X, la LPO a vivement dénoncé un acte illégal contre une espèce protégée, en raison notamment de son cycle de reproduction lent. En effet, les rapaces sont tous protégées depuis la loi de 1976, relative à la protection de la nature.

La Ligue de protection des oiseaux découvre régulièrement des rapaces victimes de braconnage. Néanmoins, les actions en justice encourues sont rarement en leur faveur.