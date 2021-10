Toulouse : une fresque pornographique et sexiste à l’internat de médecine crée la polémique

Le CHU a ordonné lundi le retrait d’une grande fresque jugée pornographique et sexiste ornant le mur d’un réfectoire de l’internat de médecine de Purpan à Toulouse (Haute-Garonne).

Face à la polémique, la direction de l’hôpital a publié un communiqué lundi pour faire part de son «attachement le plus strict à la lutte contre toute forme d’atteinte à la dignité des personnes». Elle a également affirmé qu’un courrier avait été adressé au président de l’association de l’internat pour retirer le dessin.

L’œuvre, un détournement de La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, représente des cadres de l’hôpital nus pratiquant diverses positions sexuelles, a rapporté France Bleu. Une association et un syndicat demandaient à la direction de la retirer depuis plusieurs jours.

Interrogé par la radio nationale, des internes ont mis en avant le côté humoristique de la fresque ou encore «la tradition». «Je peux comprendre que ça dérange mais ça fait partie de la culture carabine, a précisé l’une d’entre eux. Ce n'est pas sexiste, les hommes sont bien plus humiliés que les femmes sur cette fresque».

«La culture carabine n'existe pas, ça s'appelle du harcèlement sexuel, c'est un délit puni par la loi», a répliqué auprès de la radio Isabelle Prono, membre du syndicat Sud. Celle-ci rappelle qu’une œuvre accrochée sur un mur de la salle de garde avait déjà créé la polémique il y a trois ans, avant d’être retirée.

on ne peut plus tolérer ces images qui ne sont pas anodines ; les étudiantes en médecine, le personnel, le plus souvent des femmes, sont encore et toujours confrontées au machisme et au sexisme à l’hôpital et cela a des conséquences graves en termes de risques psychosociaux.

— Sud Santé Sociaux 31 (@sudsante31) October 25, 2021