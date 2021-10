Zoo de Thoiry : plus de 1.000 personnages illuminés pour une balade féérique

Pour la 4e édition, le Zoo de Thoiry lance son festival «Lumières sauvages» ce dimanche 31 octobre. Jusqu'au 6 mars 2022, plus d'un millier d'animaux, personnages et autres scènes animées sont disséminés le long d'une balade à l'écart des 1.500 animaux du zoo.

«Embarquez pour un voyage féerique sur un parcours d'environ 1,5 km qui traverse les jardins du château», peut-on ainsi lire sur le site du célèbre Zoo de Thoiry, situé dans les Yvelines (78), qui organise ce festival pour la quatrième année consécutive.

Un voyage onirique en marge du zoo

Contexte sanitaire oblige, le festival n'avait fonctionné qu'en demi-teinte l'an passé. Il revient ce dimanche «avec de nouvelles œuvres lumineuses a été réalisée par des artistes de la ville de Zigong en Chine» mais aussi avec d'anciennes illuminations, déjà utilisées lors des années précédentes et «restaurées par les équipes du zoo».

Au total, plus de 1.000 lanternes restent donc éclairées pendant 3 heures, de 17h à 20h, le long d'une balade en marge du zoo pour laisser les animaux se reposer. Là, petits et grands pourront découvrir des scènes de dinosaures et d'autres d'animaux dans leur milieu naturel mais aussi de personnages féériques, dans une ambiance festive et colorée.

[ILLUMINEZ-VOUS !]



C'est avec une grande joie et quelques jours d'avance que nos équipes vous ouvrent les portes de la 4ème édition de Thoiry Lumières Sauvages !



Grâce à l'efficacité des artistes nous pouvons faire vivre la magie plus tôt que prévu #ThoiryLumieresSauvages pic.twitter.com/9C67uzn2eM — Thoiry ZooSafari (@zoothoiry) October 29, 2021

Côté tarif, il faut compter 24 euros pour les enfants de 3 à 11 ans et 30 euros pour les adultes, en sachant que l'entrée du parc (ouvert de 10h à 17h) comprend l'entrée au festival (ouvert de 17h à 20h). Et pour ceux qui ne souhaiteraient se rendre qu'aux «Lumières sauvages», un tarif spécial de 17,90 euros pour les enfants de 3 à 11 ans et de 19,90 euros pour les adultes est également proposé.