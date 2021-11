Paris : on a joué à «Quiz Boxing» ou comment tester sa culture générale en s'amusant

Installée dans les locaux des tout premiers escape games parisiens Hint Hunt, rue Beaubourg dans le 3e arrondissement, l'expérience Quiz Boxing propose un nouveau concept de jeu immersif. Le principe ? Tester sa culture G sur un ring de boxe.

Pas d'inquiétude pour autant, il ne s'agit pas de mettre KO son adversaire à coups d'uppercuts, mais bien à coups de... points. Des points accumulés au cours des 5 rounds que compte le jeu. A la fin, le compteur affiche le classement de tous les joueurs : celui qui a amassé le plus de points remporte logiquement la partie.

Pendant une heure environ (comptez une heure et demi avec les explications), tous les participants (en solo ou par équipe) se retrouvent «enfermés» sur le ring, prêts à s'affronter les uns les autres. Chacun derrière leur pupitre, ils doivent répondre juste, et ce, le plus vite possible à l'aide d'un buzzer ou d'une tablette (selon le round en cours).

une stratégie à mettre en place

Mais attention, la tactique a aussi son importance, car si un joueur ne connaît pas la réponse ou s'il souhaite contrer un autre joueur, il peut sortir une carte joker. Au début de la partie, chacun en reçoit 12, qui permettront ensuite de bloquer une réponse, de la voler ou même de doubler ses points en pariant sur son adversaire.

Quant à la nature des questions, elle est définie à l'avance par un algorithme en fonction des préférences des joueurs. Avant de lancer le jeu, ces derniers sont en effet invités à voter pour ou contre certains thèmes tels que «cinéma», «culture et société», «séries tv», «jeux vidéos», «dessins animés» ou encore «musique».

À l'image d'un escape game, personne ne sort tant que la partie n'est pas finie, et en effet, il n'est pas possible d'appuyer sur le bouton "pause". Intense et rapide, tout le monde se prend rapidement au jeu, galvanisé par le classement qui pousse à se dépasser.

Accessible 3 à 24 joueurs

Bonne ambiance, et accessible dès l'adolescence, le gros "plus" de «Quiz Boxing» est d'être ouvert de 3 à 24 joueurs. Pour autant, il n'y a que 6 pupitres, donc à 24 joueurs, il faudra faire des équipes de 4. L'idéal étant d'être 10 ou 12 pour faire des équipes de 2.

Côté prix, les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de participants : sachant qu'il faut compter 25 euros (heures creuses) ou 30 euros (le soir et le week-end) par personne, quand il y a 3 joueurs, et 15 euros (heures creuses) ou 20 euros (le soir et le week-end) par personne, quand il y a 7 joueurs et plus.