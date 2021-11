Tags anti-police à Savigny-le-Temple : les policiers témoignent

Les policiers qui avaient découvert vendredi soir des inscriptions anti-police dans le hall d'un immeuble connu pour être un point de deal à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), ont apporté leur témoignage à CNEWS.

«C’est une intervention à la base, une petite opération anti-stup qu’on opère dans un hall qu’on connaît bien. A notre arrivée, on a découvert les murs du rez-de-chaussée couverts de tags, avec une haine anti-flic très prononcée. On a l’habitude de subir ce genre de menaces, mais là c’est quand même monté d’un cran. On a un niveau largement supérieur à ce qu’on voit d’habitude», explique l’un d’eux.

Pour rappel, les inscriptions appelaient notamment à «couper la tête d’un policier», en échange d'une récompense de «500.000 euros».