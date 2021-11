Paris : des tags anti-police découverts, le préfet de police porte plainte

Dans un tweet publié ce mercredi 3 novembre, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, annonce porter plainte après la découverte, la veille, de tags dans le quartier Beaugrenelle, visant les policiers de la BAC du 15e arrondissement de la capitale.

«Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs», précise le tweet émanant de la Préfecture de police.

Le préfet de Police Didier Lallement porte plainte suite à la découverte d'inscriptions outrageantes hier à Beaugrenelle visant les policiers de la BAC locale #Paris15.



Il s'agit d'insultes et d'éléments permettant de les identifier : le numéro de plaque d'immatriculation de leurs véhicules, selon une source policière à CNEWS.

Les tags anti-police se multiplient

Une nouvelle affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Savigny-le-Temple, en banlieue parisienne. Le 29 octobre dernier, des tags appelant au meurtre et au viol de policiers avaient été découverts dans un immeuble connu pour être un lieu de deal.

La tête des policiers avait été mise à prix, avec des inscriptions telles que : «Couper la tête d'un policier = 500.000 euros», «Violer une policière, prime de 500.000 euros».

«En les attaquant, en appelant à leur viol et à leur meurtre, on veut appeler au meurtre et au viol de la République. Il ne peut pas y avoir de provocations comme celles-ci qui restent impunies», avait alors réagi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'était rendu sur place.