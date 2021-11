Jean-Luc Lahaye accusé de viol sur mineures : ce que l’on sait

Le chanteur de 68 ans a été placé en garde à vue mercredi 3 novembre 2021. Il est accusé de viols et agressions sexuelles mais aussi de corruption de mineures. Voici ce que l’on sait au lendemain de ce placement en garde à vue qui se poursuit.

Des accusations graves

Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue par l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Le chanteur est entendu après qu’une plainte pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs ait été déposée contre lui par deux jeunes femmes. Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2014, à l’époque les plaignantes étaient âgées de 16 et 17 ans.

Le chanteur aurait eu des relations sexuelles avec les deux mineures qui estiment avoir été, à l’époque, sous son emprise. Il aurait aussi demandé aux adolescentes, par caméras interposées, de se déshabiller et de «prendre des poses sexuelles».

Une plainte et une condamnation en 2015

En 2015, les deux jeunes femmes avaient déjà déposé une plainte pour viols et agressions sexuelles contre le chanteur avant de se rétracter. Il avait tout de même été condamné pour corruption de mineure cette même année. La victime était déjà à l’époque l’une des deux plaignantes.

La fille de Jean-Luc Lahaye accusée de complicité

Margaux Lahaye, la fille de Jean-Luc Lahaye, a également été placée en garde à vue. Elle est accusée de «subornation de témoins» et de «complicité de viol». Elle aurait fait pression sur les victimes, pour que ces dernières gardent le silence, ce qui les aurait poussé à se rétracter en 2015.

Les mères des victimes fans du chanteur

Les deux mères des plaignantes, sont également impliquées dans cette affaire. Fans du chanteur, elles auraient fait pression sur leurs filles pour qu’elles acceptent d’avoir des relations sexuelles avec Jean-Luc Lahaye. Elles les auraient également accompagnées lors des rencontres. Elles sont placées en garde à vue pour «complicité de viols» et «non-dénonciation de crime».

Une possible détention d’images pédopornographiques

Selon une source proche du dossier, Jean-Luc Layahe serait aussi soupçonné de détention d'images pédopornographiques. Pour ce seul chef d’accusation, il risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.