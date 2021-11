Climat, pauvreté... Voici les principales préoccupations des 10-15 ans

Quelle est la principale préoccupation des jeunes ? Entre la délinquance, l'homophobie ou encore le chômage, la majorité d'entre eux (48%) a choisi le changement climatique.

L'enquête a été menée par Ipsos pour Kard, auprès d'un échantillon de 800 adolescents de 10 à 15 ans, interrogés selon la méthode des quotas.

Juste derrière le climat, la pauvreté arrive en deuxième position. 42% des sondés l'ont citée comme étant l'une de leurs préoccupations majeures. Le classement est complété par le terrorisme (31%), la crise sanitaire (28%) et le racisme (25%).

Les réponses varient beaucoup en fonction du genre : si l'égalité hommes-femmes est l'une des trois principales préoccupations de 23% des filles, elle n'est citée que par 9% des garçons. De la même manière, l'homophobie est d'avantage citée par les filles (une nouvelle fois, 23%) que par les garçons (9%).

Le climat, priorité du prochain président

A six mois de l'élection présidentielle, les jeunes espèrent que leurs préoccupations seront partagées par le prochain chef de l'Etat. Ainsi, 39% pensent que le changement climatique devrait être la priorité du candidat élu. Le pouvoir d'achat (35%) et la sécurité (33%) arrivent en deuxième et troisième position.

Même s'ils ont des attentes, les 10-15 ans ne se montrent pas très optimistes. La majorité d'entre eux (56%) est convaincue que l'avenir sera «moins bien» que le présent. Et ce n'est pas la politique qui va changer la donne : seuls 7% d'entre eux considèrent l'engagement politique comme l'un des principaux moyens d'améliorer la société.

Voter est cité par 31% des répondants, loin derrière prendre soin des autres au quotidien (49%), consommer mieux (48%) et avoir un métier qui permette de défendre ses idées (40%).

Les hommes et femmes politiques ne constituent même plus un exemple : 4% des 10-15 ans se disent très inspirés par eux. Un score ridicule par rapport à celui récolté par les influenceurs (37%) ou les chercheurs scientifiques (34%).