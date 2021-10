Le Nobel de chimie attribué à deux experts des catalyseurs

Le prix Nobel de chimie a été décerné ce mercredi 6 octobre à l’Allemand Benjamin List et à l’Ecossais David Macmillan pour l’invention d’une nouvelle méthode de fabrication des molécules moins onéreuse et plus écologique, particulièrement efficace dans le domaine pharmaceutique.

Alors que les prix Nobel de médecine et de physique ont été accordés lundi 04 et mardi 05 octobre, le prix Nobel de chimie revient à 2 spécialistes âgés de 53 ans ayant mis au point, indépendamment l’un de l’autre en 2000, la catalyse asymétrique, aussi appelée organocatalyse.

BREAKING NEWS:



The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021