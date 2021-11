Thomas Pesquet de retour sur Terre : pourquoi l'astronaute doit-il porter des couches durant le voyage ?

Attendus en Floride (Etats-Unis) «au plus tôt» ce lundi 8 novembre, les 4 astronautes – dont le Français Thomas Pesquet – envoyés dans l'espace doivent faire face à une dernière difficulté avant leur retour : ils devront porter des couches lors de leur descente.

C'est «la fin d'une aventure formidable», a asssuré sur Twitter l'astronaute français Thomas Pesquet, qui s'apprête à rejoindre la Terre après plus de 6 mois passés dans la station spatiale internationale, expliquant qu'il n'aurait «pu espérer de meilleurs coéquipiers pour partir dans l’espace». Seule ombre au tableau, ses 3 compères et lui-même n'auront pas accès aux toilettes le temps de la descente.

En cause ? Un problème technique qui empêche l'utilisation des toilettes de la capsule Crew Dragon. Une fuite aurait en effet été découverte, au moment où les astronautes de l'équipe de Crew-2 ont soulevé le plancher pour préparer leur voyage retour. Un problème technique qui s'apparente à un petit détail aujourd'hui, mais qui aurait pû être bien plus contraignant s'il était survenu des mois plus tôt.

La fin d'une aventure formidable : on est prêt à rentrer sur Terre et à retrouver nos proches. Je n’aurais pu espérer de meilleurs coéquipiers pour partir dans l’espace. Je l'ai dit sur le pas de tir, j’y crois toujours fermement après 6 mois ensemble dans une boîte de conserve ! pic.twitter.com/fzqGbjWS5h — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 6, 2021

Sans toilettes et ne pouvant se retenir aussi longtemps, les 4 astronautes seront donc obligés de se débrouiller autrement. Si certains évoquent des couches, la NASA parle quant à elle de «sous-vêtements» absorbants. Rien de grave pour l'équipage, qui ne semble pas du tout inquiet à ce sujet. Ce n'est «bien sûr pas optimal», a fait savoir la seule femme à bord, l'Américaine Megan McArthur.

«Les vols spatiaux sont remplis de nombreux petits défis. C'en est juste un de plus auquel nous devons faire face et dont nous nous occuperons lors de cette mission. Nous ne sommes donc pas trop inquiets à ce sujet», a-t-elle expliqué lors d'un briefing depuis l'espace relaté par The Independent. Dès leur arrivée, les 4 astronautes seront de toute façon immédiatement pris en charge par des médecins, qui vérifieront leur état de santé.