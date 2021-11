Thomas Pesquet : le retour sur Terre de l'astronaute reporté à cause du mauvais temps

Le retour de Thomas Pesquet, et des trois autres astronautes de la Station spatiale internationale, qui devait être déclenché ce dimanche 7 novembre, a été reporté à lundi.

En effet, en raison de vents violents près de la zone d'amerrissage, la nouvelle date du lancement de la navette Crew Dragon a été fixée au lundi 8 novembre à 20h05, pour un retour sur la Terre le mardi 9 novembre à 4h33 (heures françaises).

Due to high winds near the splashdown zone, the Crew-2 mission is now targeting a return to Earth no earlier than 10:33pm ET on Nov. 8.





Crew Dragon Endeavour is scheduled to undock from the @Space_Station at 2:05pm ET on Nov. 8. Learn more: https://t.co/HWNK3d999x pic.twitter.com/ZU3JcO0T87

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 7, 2021