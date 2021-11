Dans un télégramme qu'il a fait parvenir aux préfets, à la gendarmerie et à la police, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande de renforcer la surveillance aux abords des permanences et des domiciles des parlementaires.

«Aucune action d'intimidation, et a fortiori aucune violence, à l'égard des élus n'est tolérable», écrit-il dans le document que s'est procuré CNEWS.

«Vous veillerez à donner aux forces de sécurité intérieure des consignes de réactivité, et en partiuclier à accompagner avec soin les élus au moment du dépôt de plainte», recommande le ministre de l'Intérieur.

Il réclame aussi d'établir une veille des réseaux sociaux pour détecter les messages de haine et les signaler à Pharos, la plate-forme de signalement de contenus illicites en ligne.

J’ai reçu hier de graves menaces et vais déposer plainte. Vous jugerez par vous-même de la violence des propos qui ne devraient pas avoir leur place dans notre démocratie.



Cela n’entamera en rien ma détermination à travailler sans relâche pr nos territoires et vous toutes et tous pic.twitter.com/ea7BtTUaat

— Loic Kervran (@LoicKervran18) October 21, 2021