Procès Mireille Knoll : perpétuité et 18 ans requis, le verdict attendu ce mercredi

Deux semaines après le début du procès du meurtre de Mireille Knoll, l’heure est bientôt au verdict. Les deux accusés, Yacine Mihoub et Alex Carrimbacus, qui s’accusent mutuellement, vont connaître leur sort ce mercredi. La réclusion à perpétuité et 18 ans de prison ont été requis contre eux aujourd'hui.

Le 23 mars 2018, en intervenant dans un HLM pour un départ de feu, les pompiers avaient découvert le corps sans vie de Mireille Knoll, allongée dans son lit médicalisé, frappé de onze coups de couteau et partiellement carbonisé. Le meurtre de la vieille dame, âgée de 85 ans et malade de Parkinson, avait soulevé une vague d’émotion à travers le pays.

L'enquête avait permis de qualifier le meurtre d’antisémite (Mireille Knoll était juive), chose que le parquet a confirmé plus tard en retenant la circonstance aggravante.

Les accusés s'accusent

Lors du procès, les deux accusés, qui se sont connus en prison, n’ont cessé de nier le meurtre, s’accusant l’un l’autre. Alors qu’ils s’accordent pour dire qu’ils se sont rendus dans l’appartement de leur victime pour la voler, sur une idée de Yacine Mihoub (32 ans) - qui la connaissait très bien car sa mère habitait dans le même immeuble -, leurs déclarations face à la cour se sont ensuite largement éloignées.

Alex Carrimbacus (25 ans) affirme que les coups de couteau ont été portés par Mihoub après une dispute avec Mireille Knoll, où il reprochait aux juifs d’avoir «des moyens financiers et une bonne situation» et à la vieille dame de l’avoir empêché de se rendre en Algérie lorsque sa sœur y a été enterrée. Il aurait crié «Allah akbar» en poignardant la victime.

Yacine Mihoub, qui a par ailleurs été interrogé sur des inscriptions saluant des auteurs d’attentats islamistes retrouvées dans sa cellule, sur des livres qu’il a lu comme Mein Kampf, la charia ou concernant Mohamed Merah, a de son côté indiqué avoir «perdu de vue cinq minutes» Carrimbacus, alors qu’ils étaient chez Mireille Knoll. Le moment où celui-ci aurait porté les coups de couteau. «Vous cherchez une raison au crime ? Moi j’en vois pas», a-t-il lâché à la cour.

Des peines très lourdes requises

L’avocat général a requis la réclusion criminelle à l’encontre de Yacine Mihoub et 18 ans de réclusion contre Alex Carrimbacus (dont 9 ans de sûreté). Il a estimé que le premier est «le seul auteur» et «le responsable unique du meurtre particulièrement sauvage de madame Knoll», le tout dans «un contexte d’antisémitisme». Le second n’est ni complice, ni coauteur, a-t-il poursuivi, en l’estimant cependant coupable de vol aggravé.

Trois ans de prison ont également été requis contre Zoulikha Khella, 61 ans et mère de Yacine Mihoub. Elle est accusée d’avoir nettoyé le couteau utilisé pour tuer Mireille Knoll et avoir supprimé des objets liés à la scène du crime.

Le verdict doit être donné ce mercredi.