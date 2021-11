Présidentielle : à quel moment les précédents présidents se sont-ils déclarés candidats ?

Sur les huit présidents que compte la Ve République, cinq se sont portés candidats à leur propre réélection, cela exclut Emmanuel Macron qui ne s’est pas encore officiellement déclaré pour l’élection de 2022. Depuis Charles de Gaulle en 1965, quelle date ont choisi les présidents en exercice pour annoncer leur candidature ?

Général Charles de Gaulle

Annonce : 4 novembre 1965

Dates du scrutin : les 5 et 19 décembre 1965

Résultat : Réélu

Premier président de la Ve République, Charles de Gaulle est aussi le premier à se porter candidat à sa propre réélection. Il est celui qui s’y prend le plus tard, puisqu’il déclare dans une allocution du 4 novembre 1965 être candidat à l’élection présidentielle qui se tiendra à peine un mois plus tard, les 5 et 19 décembre 1965. Charles de Gaulle déclare alors : «Aujourd’hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s’agit mais convaincu qu’actuellement, c’est le mieux pour servir la France.»

Charles de Gaulle est réélu au second tour avec 55,2% des voix face au jeune François Mitterrand.

Valérie Giscard d’Estaing

Annonce : 2 mars 1981

Dates du scrutin : 26 avril et 10 mai 1981

Résultat : Battu

Troisième président de la Ve République, Valérie Giscard d’Estaing annonce lui aussi assez tard son intention de briguer un second mandat. Il prononce un discours, au côté de son épouse, pour annoncer sa candidature le 2 mars 1981, soit 55 jours avant le premier tour de la présidentielle. Il déclare alors : «J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle pour un septennat nouveau. (…) Je ne serai pas un président-candidat mais un citoyen-candidat.»

Valérie Giscard d’Estaing est battu au second tour des élections par François Mitterrand, qui l’emporte avec 51,76% des suffrages.

François Mitterrand

Annonce : 22 mars 1988

Dates du scrutin : 24 avril et 8 mai 1988

Résultat : Réélu

Premier président issu de la gauche sous la Ve République, François Mitterrand a lui aussi fait le choix de se présenter tardivement à sa propre réélection. Invité du journal de 20h d’Antenne 2, le 22 mars 1988, à la question «Etes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République ?», il répond très sobrement «Oui». Une candidature qui intervient seulement 33 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle de 1988.

François Mitterrand est réélu au second tour avec 54,02% des voix face à son Premier ministre Jacques Chirac.

Jacques Chirac

Annonce : 11 février 2002

Dates du scrutin : 21 avril et 5 mai 2002

Résultat : Réélu

Président qui instituera le quinquennat à la place du septennat, Jacques Chirac est le président de la Ve République qui jusqu’ici a annoncé le plus tôt qu’il se porterait candidat à sa réélection. L’annonce est faite le 11 février 2002, soit 69 jours avant le premier tour de l’élection, lors d’un exercice de questions-réponses face aux maires de France rassemblés à Avignon. Marie-Josée Roig, maire d’Avignon, pose alors avec humour la question : «Le président va-t-il déclarer sa candidature ?», Jacques Chirac y répondra par l’affirmative : «oui je suis candidat».

Jacques Chirac sera réélu avec 82,21% des voix, une première sous la Ve. Il faisait face au candidat du Front national Jean-Marie Le Pen qui avait créé la surprise en se qualifiant au second tour.

Nicolas Sarkozy

Annonce : 15 février 2012

Dates du scrutin : 22 avril et 6 mai 2012

Résultat : Battu

Tout comme Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy choisit le mois de février pour annoncer son intention de se porter candidat à sa réélection. Il le fait au 20h de TF1 du 15 février 2012, annonçant simplement «Oui, je suis candidat». Il reste alors 67 jours avant le premier tour de la présidentielle.

Nicolas Sarkozy sera battu au second tour de la présidentielle par François Hollande qui l’emporte avec 51,6% des suffrages.

La cas François Hollande

Annonce : 1er décembre 2016

Dates du scrutin : 23 avril et 7 mai 2017

Le cas de François Hollande est intéressant car il est le premier président de la Ve République (et le seul à ce jour) à ne pas avoir été candidat à un second mandat, exception faite de Georges Pompidou décédé dans l’exercice de ses fonctions. Il annoncera très tôt son choix, 143 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle de 2017. Lors d’une allocution officielle le 1er décembre 2016, il déclare : «J’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle.»

Son annonce était très attendue puisque 15 jours auparavant, le 16 novembre 2016, son ancien ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, annonçait se porter candidat. François Hollande choisissait alors de se retirer pour éviter une candidature qui diviserait les électeurs.