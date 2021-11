Coronavirus : une enseignante suspendue car elle refuse de porter son masque en classe

Une enseignante du collège Sonia-Delaunay de Gouvieux, dans l’Oise, est suspendue depuis une semaine. Bien qu’étant vaccinée, Anne-Claire Rossignol refuse de continuer à porter son masque sanitaire en classe, qu’elle justifie par des raisons éducatives.

«Je fais un métier de transmission, pour apprendre, vous (ses élèves) avez besoin d’émotions, et je crois que j’en fais passer dans mes cours mais ce n’est pas possible avec le masque. Je veux que mes élèves me voient, c’est un besoin primaire», a alerté la professeure de français dans une vidéo, partagée sur sa chaîne Youtube, qui a depuis été effacée.

Anne-Claire Rossignol n’hésite pas à qualifier le port du masque de «nocif pour l’apprentissage» et souhaite que «de nouvelles mesures soient prises». Selon elle, «le métier d’enseignant doit être reconnu comme une profession dispensée de masques, au même titre que les présentateurs télé ou les avocats, par exemple».

Après avoir tenté d’établir un dialogue autour de cette question en adressant des courriers au rectorat, ainsi qu’au ministre de l’Éducation nationale, l’enseignante a décidé de passer à l’action.

En octobre dernier, l'enseignante de 45 ans dit avoir prévenu sa hiérarchie de son intention «d’enseigner sans masque, pour enseigner pleinement». Sans réponse de leur part, le 8 novembre dernier, elle s’est donc présentée sans masque devant ses élèves, date à laquelle elle a également été informée de sa suspension par l’Education nationale.

«Ce n’est pas une sanction administrative»

Interrogé par Le Parisien, le rectorat d’Amiens précise «qu’elle a été suspendue à titre conservatoire et qu’il ne s’agit pas d’une sanction administrative». L’enseignante, devra cependant se rendre au rectorat ce 15 novembre pour expliquer son geste et «poursuivre le dialogue entrepris par sa hiérarchie», auprès de la direction des ressources humaines.

Toutefois, il semble clair que le rectorat n’aura pas d’autres choix que de faire appliquer le protocole sanitaire en demandant à Anne-Claire Rossignol de porter son masque. Elle risque d’être radiée de la fonction publique si elle passe au conseil de discipline. «Je vais sûrement être remplacée, je vous demande de vous investir avec la personne qui me remplacera» recommande-t-elle à ses élèves.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale a rappelé que le port du masque est un élément indispensable dans la lutte contre le Covid-19, et l’a rendu à nouveau obligatoire dans toutes les écoles primaires dès lundi 15 novembre, pour tenter de freiner la cinquième vague d'infection.