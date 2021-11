Covid-19 : le masque à nouveau obligatoire à l'école dans toute la France

A l'issue des vacances de la Toussaint, le masque à l'école avait déjà fait sa rentrée dans 39 départements français supplémentaires. Mardi dernier, après l'allocution du président Emmanuel Macron, le ministère de l'Education a annoncé que son port sera obligatoire dans tous les établissements scolaires du pays, à partir d'aujourd'hui.

Dès ce lundi, le «niveau 2 du protocole sanitaire» sera rétabli sur l'ensemble du territoire français. Il implique le «port du masque pour tous les élèves», y compris ceux de primaire qui, dans certains départements, en avaient été exemptés ces derniers mois. En septembre, le gouvernement avait en effet annoncé la fin de cette obligation dans les territoires les moins touchés par l'épidémie de Covid-19.

Le seuil d'alerte à nouveau franchi

Aussi, au début du mois d'octobre, 47 départements avaient en premier lieu abandonné le masque à l'école primaire, suivis par d'autres les semaines suivantes. Avant la Toussaint, les élèves de 79 départements pouvaient apprendre à visage découvert.

Mais avec la reprise de l'épidémie, le taux d'incidence est repassé au-dessus de 50 pour 100.000 habitants dans plusieurs parties de la France. Après les vacances, le port obligatoire du masque a donc été rétabli dans les écoles primaires de 39 départements. Au total, 61 territoires étaient déjà concernés par cette mesure la semaine dernière, jusqu'à son extension ce lundi.

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a mis en garde les Français contre une «cinquième vague» qui a «commencé en Europe» et notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Evoquant «30.000 cas supplémentaires» enregistrés chaque jour outre-Rhin, le chef de l'Etat a fait valoir une «situation en France plus favorable», mais une augmentation de 40% en une semaine du taux d'incidence.