Coronavirus, vaccin, chômage, réformes... Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron

Quatre mois après son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mardi 9 novembre. Le chef de l'Etat a évoqué la situation épidémique, lançant une nouvelle campagne de rappel de vaccination, mais aussi les réformes à venir pour faire face au chômage notamment.

Une campagne de rappel

Lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron a appelé les Français de plus de 65 ans à faire leur dose de rappel, s'ils ont été vaccinés il y a six mois. A partir du 15 décembre, la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 sera nécessaire pour valider son pass sanitaire. En outre, une autre campagne de vaccination sera lancée au début du mois de décembre pour les Français ayant entre 50 et 64 ans.

Un appel aux Français non vaccinés

Rappelant que 6 millions de Français n'étaient toujours pas vaccinés, Emmanuel Macron, insistant sur le fait «que nous n'en avons pas fini avec la pandémie», a défendu la nécessité de poursuivre les efforts. «Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement», a-t-il lancé.

Pas de réforme des retraites

Concernant les retraites, Emmanuel Macron a annoncé que «les conditions n'étaient pas réunies pour lancer de réforme». Ce dernier a alors estimé qu'il faudrait «prendre des décisions claires» dès 2022. Pour autant, le président de la République a appuyé sur la nécessité de réformer le système. «Il faudra travailler plus longtemps, en repoussant l’âge légal, avoir un système plus juste, et faire en sorte qu’au terme d’une carrière complète aucune pension ne soit inférieur à 1.000 euros».

Emmanuel Macron a également évoqué la possibilité de «partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent» et «d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi pour celles et ceux qui en ont envie».

Une «indispensable réforme de l'assurance-chômage»

Pour que le travail continue de «payer plus que l'inactivité», le gouvernement mènerait une «indispensable réforme de l'assurance-chômage». A partir du 1er décembre de cette année, il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé, contre quatre actuellement.

«À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemisé, alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de 4 mois de travail», annonce Emmanuel Macron pic.twitter.com/pPcJI1q5i5 — CNEWS (@CNEWS) November 9, 2021

De plus, Pôle Emploi devra passer en revue les offres d'emploi disponibles et sans réponse dans les prochaines semaines. «Les demandeurs qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues», a indiqué Emmanuel Macron.

De nouveaux réacteurs

Le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait construire de nouveaux réacteurs nucléaires sur son sol, soulignant les avantages de cette énergie, notamment du point de vue climatique.

«Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables», a-t-il dit dans une allocution télévisée, sans donner plus de détail à ce stade. Cela «pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050», a-t-il fait valoir.