Saint-Denis : à l'issue des JO 2024, le Village des athlètes accueillera une partie du ministère de l'Intérieur

Après la tenue des JO de Paris 2024, le Village des athlètes, situé à Saint-Denis (93), deviendra le nouveau lieu de travail pour plus de 2.500 agents du ministère de l'Intérieur, a annoncé l'institution ce lundi 15 novembre. L'Etat s'étant porté acquéreur du site.

«A compter de la fin 2026, 2.500 agents du ministère de l’Intérieur seront ainsi installés [...] au Village des athlètes, à Saint-Denis (93)», a ainsi communiqué le ministère de l'Intérieur, qui précise que le site de 46.000 m2 devra d'abord être «aménagé et sécurisé à l’issue des Jeux de Paris 2024 pour les accueillir».

Le site remplacera l'actuel bâtiment loué dans le 12e

De fait, l'Etat a tout simplement racheté ce qui sera le Village des athlètes pendant la compétition, «pour les besoins du ministères de l'Intérieur» et ce, «en remplacement de l’actuel bâtiment dont le ministère est locataire dans le 12e arrondissement de Paris», a expliqué l'institution.

Pour le gouvernement, cet achat fait d'une pierre deux coups puisqu'il répond d'abord à l'engagement pris de laisser un vrai héritage après ces JO de Paris 2024, mais devra ensuite contribuer, selon le ministère, à «dynamiser la Seine-Saint-Denis».

Par ailleurs, le ministère assure que ce projet répond à tous les besoins, «en termes de qualité de vie au travail (desserte en transports, crèche, salle de sport…), de sûreté et d’adaptabilité aux nouveaux modes de travail (essor du télétravail, salles de visio-conférence…)».

Des «propositions» attendues sur la sécurité

Une annonce faite ce lundi, à l'occasion de la visite du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur ce site qui sera au cœur du Village olympique de Saint-Denis (93). Un moment choisi par le chef du gouvernement pour évoquer la sécurisation des sites qui seront utilisés pendant toute la durée de l'événement. Jean Castex a d'ailleurs demandé à son ministre de lui faire des «propositions» à ce sujet.

Des propositions attendues d'ici à la fin de l'année pour la cérémonie et au plus tard en juin 2022 pour l'ensemble des sites et des épreuves. «Nous allons avoir des Jeux sur plusieurs sites, une cérémonie d'ouverture particulièrement originale», a en effet rappelé Jean Castex à l'issue d'un comité interministériel consacré aux JO de Paris en 2024, demandant à ce que tout cela se fasse «dans des conditions de sécurité optimales».