JO 2024 : plus que 1.000 jours avant le début de la compétition à Paris

C'est un décompte sur lequel il ne fallait pas faire l'impasse : le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) a décidé de mettre le paquet, à 1.000 jours des JO de Paris 2024. Ces derniers s'ouvriront en grande pompe à Paris le 26 juillet 2024.

Et l'ambition est de taille, puisque même l'Elysée entend profiter de ces 1.000 jours «pour imaginer les plus beaux, les plus audacieux et spectaculaires Jeux de l’Histoire» et «pour construire des Jeux exemplaires et un héritage utile au pays». En mai, le président de la République en personne avait assuré vouloir remettre les Français au sport, «point de départ» selon Emmanuel Macron «d'une nouvelle course de fond qui nous emmène jusqu'en 2024».

1000 jours pour imaginer les plus beaux, les plus audacieux et spectaculaires Jeux de l’Histoire. 1000 jours pour construire des Jeux exemplaires et un héritage utile au pays. 1000 jours pour être fiers de la France. #Paris2024 https://t.co/W6bQRxMmnu — Élysée (@Elysee) October 30, 2021

Une date historique, alors que les derniers JO français ont été organisés en 1924. Soit un siècle pile poil d'écart. «Ce seront des Jeux historiques pour votre pays et pour tout le mouvement olympique dans la patrie du fondateur Pierre de Coubertin», avait ainsi fait savoir Thomas Bach dans une interview donnée à L'Equipe. Le président du Comité international olympiques (CIO) prévoit des «Jeux uniques [...] dans une des villes les plus iconiques, diverses et accueillantes du monde».

Une cérémonie d'ouverture inédite

Pendant plus de deux ans avant la tenue de ces JO, toutes les équipes – en plus de celles de la Solideo, qui a la charge de construire les ouvrages olympiques – vont encore avoir la lourde tâche de tout organiser, notamment la cérémonie d'ouverture qui aura lieu – c'est une première dans l'histoire des Jeux – en extérieur. Un challenge supplémentaire pour l'équipe du Cojo, qui a présenté l'ambitieux projet de réunir 2 millions de spectateurs en plein Paris.

Et si finalement cette cérémonie d'ouverture ne devrait pas être aussi spectaculaire que prévue – notamment pour des questions de sécurité – celle-ci a tout de même été officialisée par le président de la République lui-même à peine arrivé aux JO de Tokyo fin juillet. Et l'idée est inédite : les délégations des Etats participants défileraient en plein Paris sur plus de 150 embarcations voguant sur la Seine. Un projet «encore en phase d'instruction avec d'autres hypothèses encore sur la table», a néanmoins insisté le Cojo cette semaine.

Une course, en prélude au marathon des JO

Mais pas question d'attendre 2024 pour faire le buzz. Pour fêter cette dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques, une course-poursuite de 5 km a été organisée sur les Champs-Elysées ce dimanche 31 octobre, à laquelle ont participé plus de 3.600 coureurs – membres du Club Paris 2024 et de la Team Orange Running – pour tenter de remporter un dossard pour participer au Marathon Pour Tous.

L'occasion pour ces sportifs amateurs d'affronter une légende de la discipline, le «roi du marathon», Eliud Kipchoge et de tenter de franchir avant lui la ligne d'arrivée. Un défi relevé par plus d'un millier d’entre eux (à noter que le recordman du monde de la discipline est parti un peu derrière) qui ont ainsi remporté leur dossard pour le Marathon Pour Tous de 2024.

Une ligne de produits dérivés

Et puisqu'il n'est jamais trop tôt pour célébrer un événement, le Cojo vient même de lancer sa ligne de produits dérivés, tels que des bagages, des vêtements, des livres, des jouets ou encore des produits de papeterie. Au total, «près de 10.000 produits référencés» seront vendus dans plus de «30.000 points de vente» de la grande distribution et de commerces de proximité.

Dès aujourd'hui, la boutique de vente en ligne est officiellement lancée, et propose «41 références produits des licenciés Le Coq Sportif et Weeplay», selon le Cojo, qui espère récupérer «près de 5 % des ventes de ces produits». Soit une recette de 100 millions d'euros. «Aujourd'hui, près de 20% des Français se disent prêts à acheter des produits Paris 2024», s'est d'ailleurs récemment félicité Edouard Bardon, le directeur de la licence Paris 2024.

En parallèle, Decathlon a lancé une collection spéciale JO 2024, appelée «Rêve Crew» et «inspirée» selon le groupe français spécialisé dans le sport et les loisirs «par l’esprit d’équipe». Cette collection conçue, fabriquée et confectionnée en France comprend des parkas/vestes mais aussi des t-shirts et des sweatshirts, et équipera les 45.000 bénévoles de l'événement mondial.