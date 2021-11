Congrès AMF : qui pour succéder à François Baroin à la tête des maires de France ?

David Lisnard ou Philippe Laurent ? A la tête de l’Association des maires de France (AMF) depuis sept ans, François Baroin va laisser sa place. Le congrès qui doit désigner son successeur, s'ouvre aujourd'hui et se clôturera jeudi.

Ce rendez-vous devait en effet n’être qu’une passation de pouvoir sans anicroche en faveur du maire LR de Cannes, David Lisnard. Mais voilà, celui qui a été «adoubé» par François Baroin comme étant son légitime successeur, et que chacun s’attendait à voir prendre les rênes de l’association, a vu s’avancer face à lui l’édile de Sceaux, Philippe Laurent. Membre de l’UDI et soutenu par de nombreux macronistes, ce dernier illustre pour certains la volonté du chef de l’Etat de placer des représentants qui lui sont favorables à l’AMF.

Dans cette élection où les appartenances politiques ne figent pas les votes et les soutiens, l’élection de David Lisnard ne semble finalement pas toute tracée. De quoi inquiéter Les Républicains, dont les dirigeants ont alerté sur le risque de voir l’AMF être «phagocytée» par la majorité présidentielle. «Rien ne serait pire que l’alignement de l’Association des maires de France sur la politique menée par le gouvernement, quel qu’il soit», a ainsi avancé Gérard Larcher, président du Sénat, dans le JDD.

Des propos partagés par David Lisnard : «[Philippe Laurent] est l’arbre qui cache la forêt macroniste. Près de 23 membres de sa liste sur 35 sont proches du chef de l’Etat. S’il l’emporte, l’AMF deviendra une courroie de transmission du pouvoir étatique».

Des Relations tendues entre Emmanuel Macron et les maires

L’association a pour but de défendre les libertés locales et de préserver les intérêts des collectivités. Elle est un interlocuteur de choix avec les pouvoirs publics et les différents gouvernements concernant les politiques territoriales et les moyens octroyés aux communes. Avec la suppression de la taxe d’habitation, Emmanuel Macron avait été bousculé par l’AMF au début de son mandat, sifflé lors de son apparition au congrès en 2017. Il avait ensuite boycotté l’édition suivante.

Les propos adverses ne plaisent donc pas à Philippe Laurent, qui se défend d’être «l’infiltré» de l’Elysée. «C’est un peu méprisant, ça veut dire que je serais quelqu’un de manipulable ?», a-t-il réagi. «L’instance qui décide des positions sur le fond, c’est le bureau, qui sera composé de maires de ma liste mais aussi de celle de David Lisnard».

Au total, trois scrutins sont organisés durant le congrès, à partir de ce mardi. L’un pour désigner qui de David Lisnard ou Philippe Laurent représentera les maires de France, les deux autres, à la proportionnelle, pour octroyer les sièges au bureau (36 membres) et au comité directeur (100 membres) de l’AMF.