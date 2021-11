Près de 4 Français sur 10 croient à l’existence de conspirations

Près de quatre Français sur dix considèrent qu'il existe «des preuves formelles» de l'existence de «certaines conspirations», selon une étude de l'Université de Lorraine qui porte sur la relation des Français à la science.

Parmi les Français interrogés, deux tiers pensent que le public se fait duper par des élites secrètes et la moitié estime que les élus sont les «marionnettes d'un gouvernement secret», précise cette étude. De plus, quatre sondés sur dix estiment que les preuves d'un contact extra-terrestre sont volontairement cachées par les dirigeants.

Si cette «sensibilité conspirationniste» ne varie pas selon le genre ou la classe d'âge, les auteurs de l'étude notent que «plus le niveau d'études augmente», plus le nombre de personnes «convaincues par l'existence de telles preuves» recule.

La confiance dans la science en très légère baisse

Les théories complotistes sont «antérieures» à la pandémie mais la crise sanitaire a offert «un contexte naturel» pour que ces idées «fleurissent», devenant pour certains un moyen «de gérer l'incertitude et l'anxiété».

Ce sondage commandé par l'Université de Lorraine a été mené sur internet par l'institut Gece, du 28 octobre au 7 novembre 2020 (entre la première et la deuxième vague de Covid-19) auprès d'environ 3.000 personnes majeures. Il s'inscrit dans le cadre d'une étude qui porte plus largement sur les liens entre les Français et la science, dévoilée mardi 16 novembre à l'occasion du colloque Science&You de Metz (Moselle).

D'une manière générale, 84% des Français ont déclaré avoir «très confiance» ou «plutôt confiance» en la science, un chiffre qui reste selon les auteurs de l'étude «à un niveau élevé» malgré une légère diminution : ils étaient 87% en 2011 et 88% en 2001.

7 Français sur 10 ne font pas confiance aux politiques sur le Covid-19

Les Français font à 92% confiance aux médecins pour «dire la vérité sur le coronavirus», à 83% pour les «scientifiques et universitaires» et à 78% pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une confiance qui diminue drastiquement lorsqu'il s'agit des dirigeants. Ainsi, 7 Français sur 10 ne font «pas du tout confiance» aux leaders politiques au sujet du Covid-19. La confiance accordée aux médias est également faible : 55% des sondés disent ne pas se fier aux journalistes à propos de la pandémie.