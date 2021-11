Miss France 2022 : Qui est Cécile Wolfrom, Miss Alsace ?

Élue le 10 octobre dernier au Centre sportif intercommunal de Sélestat, en Alsace, Cécile Wolfrom, 23 ans, représentera sa région lors de l’élection de Miss France 2022, qui aura lieu le 11 décembre prochain à Caen.

«Quand mon nom sort, l’émotion est très grande, je ne m’y attendais pas forcément», avait confié la Strasbourgeoise auprès de nos confrères des Dernières nouvelles d’Alsace, tout en assurant qu’elle allait représenter sa région «avec élégance et bienveillance».

Elle succède à Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, qui avait fini troisième dauphine d'Amandine Petit lors de l'élection de Miss France 2021.

Cécile Wolfrom est étudiante en sixième année de médecine, option pharmacie. Elle a confié à Paris Match qu'elle rêvait de créer son entreprise de cosmétiques biologiques éco-responsables, avec une production 100% française.

La jeune femme a confié à Paris Match son envie de «représenter la femme actuelle qui est une femme forte, qui s’exprime ouvertement, qui se bat pour les valeurs qu’elle défend. Cette même femme qui représente l’élégance en toute simplicité et avec naturel, qui étudie ou qui travaille, qui prend ses propres décisions et qui a le choix». Elle affirme que ce rôle lui permettra «d’avoir une voix pour celles et ceux qui n’en n’ont pas», et ainsi de mettre en lumière et faire avancer les causes qui lui sont chères.

Elle aimerait également «défendre et faire avancer la cause des cancers pédiatriques».

La Miss la plus suivie sur Instagram

Passionnée de piano, de tennis, de ski et de pâtisserie, Cécile Wolfrom est la Miss la plus suivie sur Instagram, avec plus de 82.000 abonnés. Sur son compte, la Strasbourgeoise partage à la fois des photos de ses shootings, de son quotidien ou de ses rencontres avec ses fans.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.