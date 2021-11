Vaïmalama Chaves se plaint de son salaire de Miss France

Invitée de l'émission de Jordan De Luxe, L'Instant de Luxe, ce mercredi, Vaïmalama Chaves a dévoilé combien elle gagnait durant son année de Miss France.

«Pour moi, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait», a estimé l'ex-Miss France. «Je parle du salaire, pas de ce qu'on perçoit après en terme de cadeaux et autres. Imaginez, on travaille "officiellement" six jours sur sept, donc officieusement on ne travaille pas tout à fait ça. On est amené à quitter notre appartement à 6 heures du matin. Donc à 6 heures, il faut qu'on soit déjà prêtes, maquillées, coiffées, habillées… au taquet. Et que, dès qu'on sort de chez nous, on affiche un sourire qui soit constant, jusqu'à ce qu'on rentre chez nous», a-t-elle expliqué.

«tout le temps, on doit être au top»

«Parfois, on quitte l'appartement pour une durée de trois ou quatre jours, on va dormir dans des hôtels, dans d'autres endroits, parce qu'on est amené à voyager beaucoup. Et tout le temps, on doit être au top. On ne peut pas se permettre d'être fatiguées, malades, de ne plus en pouvoir», a déploré Vaïmalama Chaves.

Jordan De Luxe a estimé qu'un bon salaire s'élèverait entre six et sept mille euros, ce à quoi Vaïmalama Chaves a répondu : «Ah ouais grave ! Mais on n’y est pas du tout là. Vous êtes bien optimiste !». L'animateur a donc estimé que ce salaire pouvait se situer autour de deux ou trois mille euros par mois : «Oui, je dirais à peu près !», a concédé Vaïmalama Chaves, assurant que Danse avec les stars «paye plus». «Entre 30 et 40.000 euros ?», lui a demandé Jordan De Luxe. «C'est possible», a répondu la jeune femme.