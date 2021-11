A quelle fréquence faut-il changer sa brosse à dents ?

Remplacer sa brosse à dents régulièrement est indispensable pour avoir des dents en bonne santé. Mais quelle est la fréquence idéale ?

Comme l’affirme le chirurgien-dentiste Christophe Lequart, il est recommandé de changer de brosse à dent «tous les 3 mois, à chaque saison de l’année», ou plus rapidement «si on a une dent abîmée ou que les poils sont ébouriffés».

MOINS DE PLAQUE DENTAIRE ÉLIMINÉE

Et pour cause. Quand on réalise des mouvements de brossages, de la gencive vers la dent, les poils s’entrecroisent dans les espaces entre les dents. Or si les poils de la brosse à dents ne sont plus droits, ils ne peuvent pas se glisser dans les interstices.

Si la brosse à dents est usée, «on aura un brossage moins efficace. On éliminera moins de plaque dentaire, donc il y aura plus de risques de maladies gingivales, et de formation de carries. De plus, «cela peut endommager la dent et la gencive», prévient-il.

Le spécialiste précise que l’on doit également délaisser son ancienne brosse à dents pour une nouvelle dès lors que l’on a été malade. Que ce soit après une grippe, une gastro, ou encore le Covid-19, «il faut en acheter une neuve car les bactéries ou le virus restent présents sur les poils de la brosse à dents».

isoler les brosses à dents

Résultat, «on risque de se recontaminer», ajoute le porte-parole de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire, rappelant que les brosses à dents de la famille ne doivent pas se toucher dans le verre, afin d’«éviter une contamination croisée».

Au minimum, il faut donc utiliser quatre brosses par an. Mais comme le rappelle Christophe Lequart, «en France, on est à 2,2 brosses par an et par habitant». Et concernant le temps de brossage, «on est en moyenne entre 43 et 56 secondes alors qu’il faut les brosser durant 2 minutes».